Cine este și cu ce se ocupă soția lui Florin Ionescu, primul soț al Laurei Stoica

În urmă cu 17 ani, pe 9 martie 2006, s-a stins din viață Laura Stoica, una dintre vocile emblematice ale muzicii pop-rock românești.

Artista și soțul ei, Cristian Mărgescu, și-au pierdut viețile într-un accident cumplit, în timp ce se întorceau de la un concert. La momentul respectiv, Laura Stoica era însărcinată cu primul ei copil.

Până să-l întâlnească pe Cristian, cântăreața a mai trecut printr-un mariaj. Ea a fost căsătorită cu Florin Ionescu, cântăreț și compozitor, ce ulterior a colaborat cu nume importante de pe scenele autohone precum Direcția 5, Voltaj, Mihai Mărgineanu sau Roșu și Negru.

Laura Stoica l-a cunoscut pe Florin în 2003, iar doi ani mai târziu cei doi s-au logodit. Artista povestea în trecut că l-a întâlnit pe Florin într-un turneu. Iar între ei nu a fost dragoste la prima vedere. Cei doi aveau la momentul respectiv alți parteneri.

„Pur și simplu într-un turneu… Și n-a fost dragoste la prima vedere. Dar a fost o simpatie reciprocă, discutam ore-n șir în timpul deplasărilor cu autocarul. El era foarte simpatic iar eu, zvăpăiată. Răspundeam cu deschidere la glumele lui, în fine, la îndrăznelile lui, și am devenit prieteni.

Aveam prieten atunci, dar era o relație atât de dificilă… Eu abia venisem în București și căutam ceva serios. Dar persoana respectiva n-ar fi vrut să se implice într-o relație și… a profitat Florin. S-a despărțit, la rândul lui, de prietena lui de atunci. M-a căutat, mi-a spus că „e liber”, eu i-am spus „în sfârsit”. În aceeași seara am fost la o petrecere și ne-am comportat că doi oameni care se gândesc serios la a deveni un cuplu adevărat.” – dezvăluia Laura Stoica, în trecut, pentru Tango.

Artista s-a mutat cu Florin în hotelul Ambasador, unde ea cânta și i-a sugerat că ar trebui să se căsătorească.

“Asta a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri ale mele. Pentru că ne-am întors de la Cerbul de aur cu niște bani, de fapt eu am câștigat acele premii – 5 mii de dolari au fost în total. Dar atunci erau bani mulți și l-am bătut la cap să ne cumpărăm o casă a noastră, chiar daca e o garsonieră. Și se putea face lucrul ăsta, dar a insistat că nu e momentul… și a fost o mare dezamăgire văzând că el încearcă să facă niste afaceri cu o parte din acei bani fără să-mi ceara acordul. Și atunci i-am spus: de restul banilor facem nunta, că doar suntem de 1 an împreună.”

Cei doi s-au căsătorit pe când Laura Stoica avea în jur de 20 de ani, dar mariajul lor nu a durat mult. Tot ea a hotărât că trebuie să se despartă.

“Pai, tot eu am zis „hai. vino”, eu am zis „hai, pleacă”. Când nu mai era nimic de făcut, când ajunseserăm că doi străini. A ars totul puternic și rapid.”

Un an mai târziu, în 2004, Florin Ionescu și-a refăcut viața amoroasă găsindu-și alinarea în brațele Sandei, un fost model internațional. Cei doi sunt de atunci împreună și au doi băieți. Florin Ionescu mai are o fată mai mare dintr-o relație mai veche.

„Am făcut 18 ani de când ne cunoaștem, iar 16 ani de la căsătorie. Băiatul cel mare avea opt luni când ne-am căsătorit. Era un bebeluș cu părul galben și foarte simpatic. Relația cu soția mea este una specială. Eu m-am schimbat extrem de mult. Am devenit mult mai liniștit, mult mai calm, mai atent la detalii. Înainte eram mai vultur că făceam tot felul de nebunii. Familia m-a schimbat foarte mult, iar pentru mine, copiii înseamnă foarte mult.

Eu mai am o fată mai mare dintr-o relație mai veche, care are 36 de ani, iar acești doi băieți minunați pe care mi i-am dorit toată viața. Înainte să ne căsătorim, când am cunoscut-o pe soția mea i-am zis să îmi facă un băiat care să fie la fel de frumos ca ea și uite că mi-a făcut doi. Soția mea este foarte frumoasă și o iubesc foarte mult” , a declarat Florin Ionescu, pentru spectacola.ro.

Soția lui Florin Ionescu este pasionată de astrologie și activează în acest domeniu.

„De ceva ani de zile studiază astrologia. Din punctul meu de vedere a ajuns printre primii astrologi din România. Este foarte pasionată de astrologie, este zodia berbec, este o femeie puternică. Uneori este cam repezită și trebuie să facă totul repede. Dar este un om special și deosebit și cred că i se potrivește foarte bine această meserie de astrolog.

Ea vorbește foarte mult cu mine despre astrologie, iar eu o susțin foarte mult. Involuntar, învăț destul de multe lucruri pentru că le aud în fiecare zi, îmi povestește, îmi spune cum a ajuns să descopere. Am destul de multe lucruri de învățat de la ea, deși nu mă pasionează astrologia, dar involuntar învăț foarte multe lucruri. Este foarte prinsă în chestia asta.” – a adăugat Florin Ionescu, pentru sursa menționată mai sus.

Foto – Instagram / Facebook