Cine este Larisa Iordache de la America Express 2023. Ce intervenții estetice are și câți bani primește ca rentă viageră

Larisa Iordache de la America Express 2023 și Diana Bulimar fac echipă pe Drumul Aurului ce va traversa Mexic, Guatemala și Columbia. Cele două campioane ale României la gimnastică artistică au un mare avantaj în concurs, experiența anilor de competiții sportive.

Larisa Iordache de la America Express 2023, medaliată olimpică, mondială și europeană la gimnastică artistică, a plecat în aventura de pe Drumul Aurului alături de fosta ei colegă Diana Bulimar. Cele două sportive au intrat în competiție cu gândul că va fi mai ușor. Au fost însă surprinse de greutatea misiunilor. Cu toate acestea, au declarat că exact elementele surprize au fost cele care le-au plăcut cel mai mult.

Alături de Larisa Iordache și Diana Bulimar, în cursă au mai plecat alte opt echipe. Printre acestea se numără Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda. Mai participă Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu. Ceilalți concurenți sunt Pufeh și Bruja, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

Cine este Larisa Iordache de la America Express 2023

Larisa Iordache de la America Express s-a născut în data de 19 iunie 1996, la București. A început gimnastica la 4 ani și jumătate. A cucerit prima medalie de campioană națională la 8 ani. De-a lungul carierei sale, aceasta a cucerit numeroase medalii de aur, argint și bronz la cele mai importante competiții din gimnastica artistică.

Are în palmares o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra. A obținut patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz. De asemenea, are 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz.

Larisa Iordache și-a încheiat cariera sportivă în 2021, la 25 de ani. Aceasta s-a accidenta serios la gleznă. Din această cauză, sportiva a ratat finala la bârnă la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Tot în 2021, Larisa a trecut prin momente grele după ce și-a pierdut mama.

Câți bani primește Larisa Iordache ca rentă viageră

După ce a renunțat la activitatea competițională, Larisa Iordache de la America Express 2023 a rămas în lumea sportului de performanță, dar din postura de antrenoare.

Performanțele obținute de-a lungul carierei sunt răsplătite de statul român cu o rentă viageră în valoare de 14.000 de lei pe lună, potrivit fanatik.ro.

Totodată, Larisa Iordache va obține o sumă importantă de bani și în urma competiției de la America Express. Onorariile vedetelor ar porni de la câteva mii de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Larisa, despre intervențiile estetice: „Dacă o să consider că am nevoie şi de altele, le voi face”

Larisa Iordache face parte din categoria femeilor care au călcat pragul cabinetului medicului estetician și nu se sfiește să recunoască. Au existat și momente în care a fost criticată pentru intervențiile estetice făcute și, deși spune că au afectat-o comentariile acide, a învățat să nu le mai ia în considerare.

„M-au afectat acum ceva vreme, desigur, acum deja nu le mai iau în considerare. Fiecare are dreptul de a alege cum să arate, fiecare aspiră la perfecţiune, pe care ne-o definim diferit, în funcţie de propriile viziuni, dorinţe şi valori personale. Suntem diferiţi şi avem obiective diferite, nu? Altfel, ne-am lupta toţi pentru ceva la nesfârşit şi am sfârşi prin a pierde cu toţii. Nu mai pun la suflet, poate mulţi oameni critică asta pentru că nu au altceva de făcut. Sau, pur şi simplu, găsesc de cuviinţă să-şi verse frustrările şi răutăţile pe reţelele de socializare.

Cred că e, în primul rând, o pierdere foarte mare de timp şi de energie. Eu sunt o persoană asumată, îmi asum postările de pe paginile mele şi orice fac în viaţa mea personală, în viaţa mea de zi cu zi. (…) Am ales să-mi fac aceste îmbunătăţiri, eu aşa le consider, pentru că am crezut că am nevoie de ele. Dacă o să consider că am nevoie şi de altele, le voi face. Pentru că sunt o persoană independentă, din toate punctele de vedere, şi nu mă văd obligată să dau socoteală nimănui”, a spus Larisa Iordache, în martie 2021, pentru Adevărul.

Larisa Iordache de la America Express 2023 face echipă cu Diana Bulimar

Larisa Iordache de la America Express 2023 participă la cel mai greu reality show din România alături de fosta ei colegă de la lotul național de gimnastică, Diana Bulimar.

Cele două au recunoscut faptul că se așteptau să fie mai ușor pe Drumul Aurului, dar traseul le-a adus multe surprize și încercări grele.

„Am crezut c-o să fie mult mai ușor, însă America Express ne-a surprins, pentru că sunt foarte multe misiuni care trebuie rezolvate foarte rapid. Și e destul de greu, pentru că nu știi ce va urma și atunci poți avea momente în care să te pierzi. Cred că am avut așteptări destul de mari de la noi, fără să știm despre ce e vorba, de fapt. Ne-a șocat această experiență. De la autostop la căutarea cazării și lipsa mâncării”, a dezvăluit Larisa Iordache.

În ciuda acestor provocări, Larisa a mărturisit că exact elemente surprize au fost cele care le-au plăcut.

„Cel mai mult ne plac adrenalina și necunoscutul – faptul că nu știi la ce să te aștepți, pentru că asta te ține într-o tensiune permanentă”, a mai spus aceasta.

