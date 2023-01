Cine este Diana Bulimar de la America Express 2023. Din ce câștigă bani de când a renunțat la gimnastică

Diana Bulimar de la America Express 2023 este una dintre campioanele României la gimnastică artistică. Pe Drumul Aurului, aceasta a ales să meargă însoțită de colega ei, Larisa Iordache. Pe cele două le leagă o prietenie frumoasă, dar și experiențele de la competițiile sportive unde au făcut echipă.

Diana Bulimar de la America Express 2023 a plecat în aventura de pe Drumul Aurului alături de colega și prietena ei Larisa Iordache. Cele două campioane la gimnastică artistică sunt obișnuite cu competițiile la cel mai înalt nivel. Cu siguranță anii de antrenamente vor fi un atuu în lupta pentru marele premiu.

Diana Bulimar și coechipiera ei vor trebui să înfrunte alte opt echipe pe traseul ce va străbate Mexic, Guatemala și Columbia. Pufeh și Bruja, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Puya și soția lui, Melinda au intrat și ei în competiție. Vor mai participa Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu. Ceilalți concurenți Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

Cine este Diana Bulimar de la America Express 2023

Diana Bulimar de la America Express 2023 s-a născut la Timișoara în data de 22 august 1995. A început să practice gimnastică în jurul vârstei de 4 ani. A ajuns apoi la Deva, unde s-a pregătit cu lotul național de gimnastică. A câștigat mai multe medalii de aur, argint și bronz la Campionatele Europene. A obținut și o medalie de bronz la Jocurile Olimpice în 2012, în competiția pe echipe.

Diana Bulimar s-a retras activitatea competițională în 2016, după ce a suferit mai multe accidentări și intervenții chirurgicale.

„Gimnastica m-a ales pe mine. Am avut foarte multe ghinioane în carieră, dar astea m-au făcut omul care sunt astăzi. Am avut în fiecare an câte o operație, dar am trecut peste. La mine s-a terminat printr-o operație la tendonul ahilian, atunci am zis stop. Mi-am dat seama că pot să continui cu sportul ca antrenoare”, a explicat atunci Diana Bulimar.

Cine este iubitul Dianei Bulimar

Fosta gimnastă a publicat în 2019 cartea biografică „Povestea lui Didi: Fetița cu o pungă de medalii”, unde a dezvăluit povești despre evoluția ei, inclusiv despre accidentări.

„Am scris acolo despre toate poznele, inclusiv din școală și din gimnastică, dar și despre momente importante din viața mea, care m-au făcut omul care sunt astăzi. Am povestit și despre momentul în care m-am accidentat prima dată. E un capitol destul de mare și de dezvoltat legat de cum să nu renunți la visurile tale, să fii tu în continuare și să faci ceea ce-ți place”, spunea actuala concurentă de la America Express 2023, potrivit libertatea.ro.

De mai bine de un an trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu, un tânăr videograf și fotograf. Cei doi mutat împreună după doar două luni de relație.

Din ce câștigă bani de când a renunțat la gimnastică

După ce a renunțat la sportul de performanță, Diana Bulimar de la America Express 2023 a devenit antrenoare de gimnastică pentru copii. De asemenea, pentru că este campioană europeană și are medalii olimpice, statul român îi asigură o rentă viageră, care ar fi în valoare de 7.000 de lei. Acesta ar mai câștiga bani și din postura de comentatoare la concursurile de gimnastică, potrivit fanatik.ro.

Fosta sportivă a început să fie activă și în social media, iar în câțiva ani a reușit să strângă o comunitate mare de urmăritori. Faptul că a devenit influenceriță o ajută să obțină campanii publicitae în mediul online, care sunt de obicei bine plătite.

Nu în ultimul rând, Diana își suplimentează veniturile cu sume considerabile pentru participarea la show-uri TV, cum ar fi Exatlon sau America Express 2023.

Diana Bulimar face echipă cu Larisa Iordache la America Express 2023

Diana Bulimar de la America Express 2023 a plecat în aventura de pe Drumul Aurului alături de Larisa Iordache. Cele două au fost colege la lotul național de gimnastică și sunt bune prietene.

Chiar dacă au în spate mulți ani de antrenamente, care le-au ajutat să aibă o formă fizică de invidiat, dar și un psihic puternic, cele două au recunoscut faptul că în competiția de la America Express lucrurile au stat diferit.

„Cred că adrenalina de-aici nu are nicio legătură cu cea din gimnastică, pentru că acolo eram antrenate să facem, de exemplu, un program de un minut și jumătate cu lucruri exersate, în schimb, aici totul e o necunoscută”, a mărturisit Diana Bulimar.

Cu toate că poate fi foarte obositor să stai într-o tensiune permanentă, aceasta a mărturisit că a fost o experiență de neuitat.

„În momentul în care ajungi la Irina Fodor și îți dai seama câte lucruri ai făcut în acea zi, satisfacția e uriașă. Mie nu-mi vine să cred câte lucruri am putut face într-o zi… M-am luptat cu un taur, am băut tequila și multe alte experiențe – iar asta doar într-o singură zi”, a mai spus Diana Bulimar pentru Antena 1.

