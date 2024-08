Celebrităţi de la Hollywood care au fost oameni ai străzii. Jim Carrey şi Dwayne „The Rock” Johnson se numără printre ele

Când ne gândim la vedetele de la Hollywood, ne imaginăm strălucirea covorului roșu, vile luxoase și vacanțe exotice. Totuși, pentru mulți dintre cei mai cunoscuți actori din lume, drumul către succes a fost presărat cu dificultăți incredibile, inclusiv perioade în care au fost oameni ai străzii. Da, ai citit bine! Unii dintre cei mai de succes actori din lume au trecut prin momente grele, fără un acoperiș deasupra capului și fără resurse. Jim Carrey și Dwayne „The Rock” Johnson sunt doar două dintre numele care au depășit aceste provocări pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi.

Jim Carrey: De la corturi la comedie

Jim Carrey este cunoscut pentru umorul său nebun și pentru rolurile memorabile din filme precum „Tăntălăul și Gogomanul” și „Masca„. Dar puțini știu că actorul canadian a avut un început de viață extrem de dificil. În adolescență, familia lui Jim a fost nevoită să trăiască într-un cort într-un parc din Lincoln, Ontario, timp de opt luni. Totul s-a întâmplat după ce tatăl său a pierdut locul de muncă, iar familia nu a mai putut să-și permită chiria. Jim Carrey, împreună cu părinții și frații săi, a muncit ca îngrijitor și paznic pentru a avea un acoperiș deasupra capului.

Această experiență l-a marcat profund pe Jim Carrey, dar a fost și o lecție dură de viață. Într-un interviu, artistul a mărturisit:

„Mulți oameni nu știu asta, dar când aveam cam 14 sau 15 ani, tatăl meu și-a pierdut locul de muncă. Și eu chiar am fost fără adăpost pentru ceva timp”, a spus Jim Carrey în cadrul unui interviu potrivit buzzfeed.com.

Într-un stil caracteristic, actorul a glumit pe seama situației, spunând: „Desigur, am crescut în Canada, așa că am crezut că am plecat pur și simplu în camping”, a mai spus Jim Carrey potrivit sursei menţionate anterior.

Dar greutățile nu s-au terminat acolo. După ce familia lui a reușit să găsească un loc de muncă și un acoperiș, Jim Carrey a continuat să muncească din greu și să își urmărească visul de a deveni comedian. Perseverența lui l-a adus în cele din urmă pe marile ecrane și în inimile fanilor din întreaga lume.

Dwayne „The Rock” Johnson: Din moteluri sărăcăcioase la milioane de dolari

Astăzi, Dwayne „The Rock” Johnson este unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume, dar copilăria sa nu a fost deloc ușoară. Împreună cu familia sa, „The Rock” a trecut prin momente extrem de dificile, care au culminat cu evacuarea lor din locuința din Honolulu, Hawaii, când el avea doar 14 ani. Evacuarea a forțat familia să părăsească insula și să se mute într-un motel ieftin din Nashville, Tennessee.

Această experiență l-a modelat pe tânărul Dwayne și i-a insuflat o dorință puternică de a depăși orice obstacol. În 2018, când a primit premiul Inspiration Award la ceremonia LA Family Housing Awards, Dwayne Johnson a vorbit despre acele vremuri grele.

„Când aveam 14 ani, am fost evacuați, locuind în Honolulu, Hawaii. Am fost evacuați și forțați să părăsim insula, și nu aveam unde să locuim. Am ajuns să mă mut într-un motel mic în afara orașului Nashville, Tennessee”, a spus actorul de la Hollywood pentru sursa menţionată mai sus.

Cu toate acestea, Dwayne „The Rock” Johnson nu a lăsat niciodată dificultățile să-l doboare. A continuat să își urmeze visurile, devenind inițial un superstar în lumea wrestlingului, iar apoi un actor de succes. Cariera sa este acum una dintre cele mai impresionante din Hollywood, iar povestea sa de viață este o sursă de inspirație pentru milioane de oameni.

Alți actori de la Hollywood care au înfruntat greutăţi extreme

Jim Carrey și Dwayne Johnson nu sunt singurii care au avut de înfruntat greutăți extreme. Sylvester Stallone, cunoscut pentru rolul său iconic din Rocky, a dormit la stația de autobuze Port Authority din New York înainte ca scenariul său să fie preluat și să îi schimbe viața pentru totdeauna. Sylvester Stallone a trebuit chiar să își vândă câinele pentru a-și putea permite mâncare, dar a continuat să lupte pentru visul său.

Jennifer Lopez, care strălucește acum pe scenă și în filme, a dormit pe canapeaua dintr-un studio de dans după ce a avut o ceartă cu mama sa despre viitorul ei. Deși a fost o perioadă dificilă, Jennifer Lopez nu a renunțat niciodată la visul ei de a deveni dansatoare și, mai târziu, actriță și cântăreață.

Chris Pratt, înainte de a deveni starul din Jurassic World, a trăit pe plajele din Maui, muncind la un restaurant pentru a-și asigura traiul. Deși a fost o perioadă dificilă, Chris Pratt a privit-o ca pe o aventură și nu a renunțat niciodată la visul său.

Sursa foto: profimediaimages.ro şi Facebook

