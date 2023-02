Gala premiilor Grammy 2023 a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, în industria muzicală. Iar anul acesta, seara a fost plină de momente memorabile.

De la ținute superbe, la momente artistice de neuitat, gala Premiilor Grammy 2023 a depășit cu mult așteptările tuturor.

Adele l-a cunoscut pe Dwayne „The Rock” Johnson

Întreaga seară a fost plină de glamour, muzică bună și discursuri pline de emoție, însă iată care sunt cele mai memorabile momente de la gala premiilor Grammy 2023.

Adele și-a îndeplinit o mare dorință

Se pare că artista britanică avea un vis ascuns: acela de a-l cunoaște pe Dwayne „The Rock” Johnson, al cărui fan este. Dezvăluirea a fost făcută de gazda evenimentului, Trevor Noah. Bărbatul amers la Adele și a spus: „Persoana pe care Adele și-a dorit întotdeauna să o cunoască este Dwayne Johnson. Nu l-ai întâlnit niciodată”.

„Și am aflat că și el este un mare fan al tău. Nu am pe nimeni cu numele Dwayne Johnson aici, dar am pe cineva numit „The Rock”, a spus Trevor Noah.

În acel moment, celebrul actor a mers acolo și a îmbrățișat-o pe Adele, cei doi întâlnindu-se astfel pentru prima dată.

Top 5 momente memorabile de la gala premiilor Grammy 2023

Discursul emoționant al lui Kim Petras

Sam Smith și Kim Petras au luat acasă premiul pentru Cea mai bună performanță a unui grup sau duo Pop pentru piesa „Unholy”. Cei doi au urcat împreună pe scenă, iar Petras a ținut discursul de acceptare.

„Sunt prima femeie transgender care câștigă acest premiu”, a afirmat Kim Petras, care a fost ovaționată de public.

„Vreau doar să le mulțumesc tuturor artiștilor transgender care m-au ajutat să fiu în seara aceasta aici”, a mai spus Petras, numinând câțiva pionieri ai muzicii precum Madonna și SOPHIE, o producătoare care a decedat în anul 2021.

„Sophie în mod special, prietena mea care a murit în urmă cu doi ani. Îți mulțumesc pentru inspirație, Sophie, te ador, iar inspirația ta se va regăsi mereu în muzica mea”, a încheiat Kim Petras.

Premiile Grammy 2023. Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istorie

După ce a câștigat premiul pentru cel mai bun album dance/electronic pentru „Renaissance”, Beyonce a obținut cel de al 32-lea premiu Grammy, devenind astfel artistul care a fost recompensat cu cele mai multe Grammy-uri din istorie.

Lizzo i-a dedicat lui Prince premiul său

Lizzo a câștigat premiul pentru înregistrarea anului, iar când a urcat pe scenă a luat cu ea și energia caracteristică.

„Eu și Adele ne distrăm de minune. Așadar, aceasta este o noapte uimitoare”, a spus artista în vârstă de 34 de ani.

Lizzo a profitat de ocazie pentru a-i dedica lui Prince premiul pe care ea l-a primit.

„Când l-am pierdut pe Prince am decis să îmi dedic întreaga viață pentru a face muzică pozitivă”, a afirmat Lizzo cu ochii în lacrimi.

Sursă foto: Profimedia