Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”

Jurnalista Ioana Popescu a murit fulgerător la doar 45 de ani, iar vestea a luat prin surprindere lumea mondenă. Și moartea lui Costin Mărculescu a fost la fel de șocantă pentru public. El a fost găsit fără suflare în casă la vârsta de doar 55 de ani. Psihologul Radu Leca a vorbit despre cei doi referindu-se la faptul că ambii erau singuri pe lume. El a explicat ce se întâmplă la un nivel mai profund cu cei care aleg să se izoleze din punct de vedere emoțional.

Radu Leca, despre persoanele care aleg singurătatea în viață

Psihologul Radu Leca a vorbit despre persoanele care aleg să se izoleze pe plan sentimental. Atât Ioana Popescu, cât și Costin Mărculescu au avut parte de morți fulgerătoare și au plecat de pe lume neavând pe nimeni aproape.

Cele două drame au avut un mare impact asupra publicului larg. Psihologul a vorbit pentru click.ro despre ce se întâmplă cu oameni care aleg singurătatea.

„Singurătatea este o stare, dar nu o alegere. În întunericul propriilor gânduri, creierul îmbătrânește, fără lumină și fără companie. Când suntem singuri, timpul își pierde simțul, iar zilele devin monotonie”, a spus el.

Totodată, Radu Leca a vorbit despre faptul că în lipsa conexiunii umane, spiritul „devine prăfuit”.

„Singurătatea ne consumă energia, ne diminuează capacitatea de a ne adapta. În lipsa conexiunii pur umane, spiritul devine prăfuit, iar grijile încep să submineze voința.

Oamenii care își petrec zilele în singurătate ajung să construiască ziduri în jurul lor, ziduri care nu doar că îi protejează, dar îi și izolează. Anxietatea devine tovarășa lor, cheia unei uși închise, pe care nu mai au curaj să o deschidă”.

De ce e important să ai relații

Radu Leca a vorbit despre faptul că e important să avem relații interumane.

Cei care înțeleg nevoia de companie, cei care recunosc că a fi singur este o povară încep să caute parteneriat. Relațiile nu doar că aduc confort, dar oferă și o sursă de încredere. Anxietatea separării, acea frică profundă de a fi lăsat în urmă, dispare în cuplu. În prezența celuilalt, inima deține un sentiment de siguranță, care alungă umbrele.

Iubirea devine astfel o terapie, îmbunătățind, nu doar spiritul, ci și sănătatea mentală. Cei care aleg să-și împărtășească sufletul cu altcineva își alimentează creierul cu oxigenul fericirii, astfel că rămân tineri, plini de energie, plini de vise”.

Mai mult, acesta a spus că singurătatea îmbătrânește creierul și că relațiile sunt un mod foarte bun de a te simți revitalizat.

