Care este secretul unei relații fericite. Ce spun psihoterapeuții

Fiecare dintre noi are dorințe și nevoi pe care și-ar dori ca partenerul să le îndeplinească. De cele mai multe ori, ne așteptăm ca el sau ea să le știe de dinainte – dar de unde? Oana Puican și Ion Andrei Puican, singurul cuplu de psihoterapeuți care vorbesc deschis despre relații și terapie de cuplu, ne arată că, dincolo de aceste așteptări, există nevoi fundamentale ale cuplului, iar cele personale trebuie comunicate.

Cum putem face asta pentru a construi o relație solidă și împlinită? Ne îndrumă chiar cei doi psihoterapeuți în cel mai nou episod al podcastului lor, „Să vorbim de vorbă”.

Ce înseamnă timp pentru cuplu? Nu, nu e despre a sta împreună, dar pe telefon!

Există trei tipuri principale de nevoi în cadrul unei relații: nevoile ei, nevoile lui și nevoile cuplului. Aceste nevoi converg pentru a crea un mediu în care cuplul poate prospera.

Timpul petrecut împreună este temelia cuplului sănătos, pe care ambii parteneri ar trebui să-l prioritizeze.

„Un cuplu sănătos are nevoie de timp împreună. Timpul ar trebui să fie primul lucru pe care un cuplu să-l bifeze. Cei doi parteneri să se gândească la timpul pentru cuplu și să-l găsească sau să-l producă de undeva”, spune psihoterapeuta Oana Puican.

Acest timp nu este doar despre prezența fizică, ci și despre atenția emoțională acordată celuilalt. Timpul petrecut împreună nu înseamnă nimic, dacă nu există intimitate, un alt lucru foarte important pentru cuplu.

„A petrece timp împreună nu înseamnă să stăm pe gadgeturi amândoi, ci să ne conectăm. Degeaba petrecem timp împreună, dacă nu este timp în zona de intimitate. Și nu mă refer la sex sau doar la sex. Este foarte bun și el, dar intimitatea nu este doar despre asta. Intimitatea poate să fie simpla prezență a celuilalt. Trebuie să fie și timp de conectare și deconectare în intimitate, timp pentru a vorbi despre lucruri personale, timp de împărtășire, de apropiere, de atingere, atingere non-sexuală, atingere intimă”, spune și psihoterapeutul Ion Andrei Puican.

Plictiseala, un alt inamic al cuplului

Pe lângă timpul petrecut împreună și intimitate, este nevoie de “sare și piper” în viața de cuplu. Fie că este vorba de ieșiri cu prietenii sau de o întâlnire romantică, diversitatea experiențelor trebuie să fie prezentă pentru a revigora relația.

„Diversitatea e foarte importantă. Altfel, cuplul ajunge să se plictisească. Oamenii sunt obișnuiți cu rutina. Rutina e foarte faină, are părțile ei bune și constructive. Dar poți ajunge într-o monotonie care este egală cu coma, să simți că nu trăiești. Mulți se gândesc: Noi suntem bine cum suntem. Nu trecem pe la avocat, nu trecem pe la notar, iar la întrebarea Ești fericit?, răspund cu De ce n-aș fi?. Cred că nu e un răspuns corect. Este da sau nu sau sunt fericit 50 la sută. De ce n-aș fi? nu este un răspuns, este o evitare.”, explică Ion Andrei Puican.

Femeile și bărbații au nevoi emoționale diferite

Femeii și bărbații au nevoi emoționale diferite. Diferențele sunt inevitabile și naturale. Femeile tind să aibă un nivel mai ridicat de percepție emoțională, în timp ce bărbații sunt mai practici, concentrându-se pe nevoile funcționale ale relației.

„Noi, femeile, avem un nivel de percepție emoțională mult mai crescută, pentru că așa este natura feminină. Și voi, bărbații, sunteți mai pragmatici, voi sunteți mai mult în zona nevoilor practice, oferirea de servicii. Ai nevoie să-ți schimbe ceva de la veioza de la dormitor, de la pat”, spune Oana Puican.

O altă diferență este faptul că femeile vor să vină totul natural. Femeile și-ar dori ca bărbatul să ghicească nevoile ei emoționale de la acel moment.

„Practic, noi avem pretenția să le intuiți, să ni le oferiți, fără să vi le cerem. Este o practică comună și este o mare greșeală. Avem o înțelegere cumva greșită a faptului că este romantic să ne intuim dorințele. E romantic ca tu să știi că eu îmi doresc să mă iei în brațe în acest moment, la ceas de seară, când e luna și strălucește frumos pe geam”, spune Oana Puican.

Dar este o dorință imposibilă de îndeplinit. Fiecare individ are propriile gânduri și nu putem să știm ce își dorește celălalt constant.

„Să intuim nevoile celuilalt nu este 100% posibil, pentru că suntem doi oameni, fiecare cu timing-ul propriu, fiecare cu înțelegerea proprie, fiecare cu ale lui, fiecare cu bagajele pe care le cară, fiecare cu propriul lui univers. Și, atunci, e nevoie ca de aer să exprimăm ce ne dorim și femeie, și bărbat – cu atât mai mult femeile, că aveți nevoi emoționale mai crescute și aveți nevoie de la noi să vă spunem poate mai des că vă iubim, că sunteți frumoase”, spune Ion Andrei Puican.

Cum comunicăm nevoile noastre individuale în cuplu

Se știe deja cât de importantă este comunicarea într-o relație. Nevoile emoționale se comunică pentru a putea fi îndeplinite, chiar dacă pare ciudat.

„Nu există un cuplu funcțional fără o comunicare sănătoasă. Trebuie să vorbim despre multe lucruri: nevoi, a frustrări, enervări. Sunt discrepanțe între cei doi parteneri, iar prin comunicare putem învăța lucruri noi și cum să funcționăm armonios. Altfel, adunăm, adunăm, adunăm și apoi izbucnește conflictul”, explică Ion Andrei Puican.

Este nevoie de claritate în comunicare – doar așa partenerul va ști ce îți trebuie la momentul potrivit. Exprimarea nevoilor denotă o maturitate a relației și a partenerilor.

„Maturitatea presupune asumarea relației cu tot ce înseamnă ea, inclusiv cu asumarea faptului că am nevoie de anumite lucruri și tu nu ai cum să ghicești când am eu nevoie să fiu luată în brațe, spre exemplu. Și atunci îți voi spune foarte clar acum, în acest moment, când tu poate ești cu mintea, cine știe, în altă parte, la cine știe ce situație, că am nevoie să mă iei două minute în brațe. Asta se cheamă romantismul matur, asumat și sănătos. Spune de ce ai nevoie într-un mod foarte clar, fără ambiguitate”, spune psihoterapeuta.

Femeile, în special, pot simți că cerșesc iubire sau atenție dacă își exprimă clar nevoile, dar realitatea este că exprimarea lor este esențială pentru sănătatea relației.

„La prima vedere, așa pare. De fapt, realitatea nu este asta. Realitatea este că eu sunt un om care are nevoie să i se spună că e frumos acum. Acum e nevoia mea, acum o simt. Iar tu ești un alt om care în același moment, cu nevoia asta a mea, ai o altă activitate. Poate tu te gândești că urmează să te duci la birou, unde ai nu știu ce dosar de făcut, și îți stă mintea la dosarul respectiv, cu atât mai puțin la a-mi spune mie că sunt frumoasă în acel moment”, explică Oana Puican.

Un alt aspect pe care cuplurile ar trebui să-l ia în considerare este frecvența. Să stabilească împreună nevoile, iar apoi care ar fi momentele în care trebuie satisfăcute acestea și de câte ori.

„Este nevoie să ne exprimăm nevoile emoționale și de toate felurile, în mod frecvent. Să devină nu un obicei, cât o obișnuință. O normalitate, să ne exprimăm frecvent. Ce facem noi? Noi spunem: Păi ți-am spus odată, te iubesc. Acum trei luni. Și știi că te iubesc. Acum, cât să spun? Spun așa, chiar în fiecare zi?

Și frecvența asta, cumva, o stabilește cuplul. Trebuie comunicată și ea”, spune Ion Andrei Puican.

Metode simple pentru îmbunătățirea relației de cuplu

Dacă simțiți că aveți nevoie de ajutor în gestionarea relației sau căutați modalități simple de a vă îmbunătăți viața în doi, descoperiți secretul fericirii în cuplu alături de Oana și Ion Andrei Puican, la atelierul „Putem fi fericiți în cuplu”, pe 23 noiembrie, în intervalul 10:00 și 19:00. Cei doi psihoterapeuți vor oferi sfaturi practice și strategii eficiente pentru o relație armonioasă ușor de aplicat în viața de zi cu zi.

Ion Andrei Puican este psihoterapeut și psiholog clinician, formator OH Cards și Panorama Socială, coach, consilier dezvoltare personală și Art Terapeut. Oana Puican este psihoterapeut și psiholog, cu specializare în psiho-nutriție.

Oana și Ion Andrei Puican formează un cuplu în viață, dar și în viața profesională: sunt singurul cuplu de psihoterapeuți din România care vorbesc deschis, public, despre cupluri, despre ce înseamnă un cuplu fericit și cum să ajungem să trăim astfel de relații. Împreună realizează podcastul „Să vorbim de vorbă”, un demers care susține firescul mersului la psiholog, prin povești, prin experiențe personale, într-un limbaj obișnuit, plin de empatie și chiar umor. Tot împreună realizează ateliere și cursuri pentru cupluri, parenting sau de dezvoltare personală și scriu articole menite să popularizeze procesul psihoterapeutic.

