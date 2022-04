Ce părere are Thalia despre Nadia Comăneci. Mesajul surprinzător al artistei latino pentru marea gimnastă

Actrița și cântăreața Thalia (50 de ani) și-a declarat admirația și recunoștința pentru fosta mare campioană a României, Nadia Comăneci (60 de ani). Artista a publicat pe pagina ei de Instagram un clip video în care vorbește despre cât de mult o îndrăgește pe marea sportivă. Thalia spune că a este fana Nadiei Comăneci din copilărie și marea atletă a inspirat-o să-și atingă țelurile în viață.

Ideea de a-și împărtăși public aprecierea față de gimnasta noastră i-a venit după ce a observat că Nadia i-a apreciat artistei câteva postări.

Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comâneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea. Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului.

Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa, la fetița campioană. Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot – i-a transmis Thalia Nadiei Comăneci.