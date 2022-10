Ce își învață Adda băiețelul: „Ca viitor bărbat trebuie să știe…”

Adda nu este doar o artistă adevărată, dar și o mamă extrem de implicată în creșterea fiului ei. Artista și Cătălin Rizea au împreună un băiețel, Alex, de 6 ani.

Deși este foarte ocupată pe plan profesional și de curând a fost diagnosticată cu Borrelia, Adda face tot posibilul să facă din băiețelul ei un „bărbat adevărat și foarte șmecher”, așa cum este și tatăl lui.

Alex, care o însoțește deseori pe mama sa la concerte, face fotbal și îi place mult să meargă la școală.

„Îi place foarte mult la școală, are o doamnă foarte drăguță și îi pare rău că nu merge și în week-end. E și la fotbal, are am jumătate de an de când a început la Rapid, astăzi are meci. E și înalt, nu-i e frică. Facem tot ce vrea el, vrea și la box săl-l dăm. Nu vreau să fie bătăuș, ci să învețe să se apere. Ca viitor bărbat, trebuie să știe să se apere”, a declarat Adda pentru Impact.ro.

„Să fie la fel de șmecher ca taică-su, dacă nu chiar și mai șmecher. Pentru că taică-su e un șmecher. Soțul meu e bărbat adevărat, așa vreau ca și băiatul meu să devină, un bărbat adevărat. Să știe câte puțin din toate și să se poată descurca în viața asta, care e grea uneori”, a mai spus cântăreața.

Ce fel de relație își dorește Adda să aibă cu Alex

De asemenea, ea își dorește să aibă o relație de încredere cu Alex.

„Lucrăm și pe partea emoțională, vrem să-și exprime sentimentele, să fie un copil liber, sincer, să nu-i fie frică să ne spună chiar dacă a făcut vreo prostie. Niciun părinte nu-i expert, nu există mamă perfectă, dar facem tot ce putem să-l creștem cât mai bine. Îi place în colectivitate și să facă activități. Aseară el mi-a cerut să facem puțină matematică sau să scriem niște litere”, a explicat Adda.

Ea se joacă cu Alex de fiecare dată când are timp.

„Ne jucăm de-a doctorii, avem casă de marcat în casă. Vrea să fie de toate. Dacă vedem Chefi la Cuțite, vrea să fie bucătar. Dacă vede un meci, fotbalist, dacă vine la concert zice că vrea să fie artist. Apoi îl vede pe toboșarul meu ce bine bate și-mi zice că vrea o tobă cu led-uri”, a mai povestit Adda pentru sursa citată.

