Irinel Columbeanu (64 de ani) și Monica Gabor (35 de ani) au împreună o fiică, Irina, în vârstă de 15 ani. Adolescenta locuiește în Statele Unite ale Americii cu mama ei, iubitul acesteia, Mr. Pink, și cu fiul bărbatului.

Ce carieră vrea să urmeze fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor

Irinel și Monica au fost căsătoriți din 2006 până în 2011. Între anii 2011 și 2012, Irinel și Monica au luptat în instanță pentru custodia fiicei lor. La acea vreme, omul de afaceri a câștigat custodia Irinei. Între timp însă, lucrurile s-au schimbat, Irina locuind în prezent cu mama ei.

„Irina este o adevărată domnișoară. Merge la concursuri, e hotărâtă să îmbrățișeze cariera de avocat. Participă ca avocat la simularea unor procese, «mock trial», un proces simulat cu juriu, avocat, victimă, acuzat”, a povestit Irinel Columbeanu, pentru Click!.

„Ce m-a impresionat e că a participat în calitate de avocat al unei țări precum Japonia. Știu că a avut succes, iar pledoaria ei a fost apreciată de cei prezenți acolo. Studiază deja de pe acum. Are note foarte bune”, a continuat.

„Nu mi-a spus de ce a ales această meserie, nu știu dacă a fost influențată de ceva anume, de cineva. Dar știu că, pentru ea, învățatul e cea mai mare pasiune. E un spirit de competitivitate foarte mare în clasa ei. Mă bucur mult pentru ea, sunt foarte fericit”, a mai spus.

După o pauză de un an, Irina a revenit în mediul online în mai 2021. Deși postează sporadic pe rețelele sociale, adolescenta nu pare să vrea să-și reia constant activitatea pe Instagram și YouTube. Pe Instagram, Irina are 160 de mii de urmăritori, mai mulți chiar și decât mama ei, care are 116 mii, cu 44 de mii mai puțini.

