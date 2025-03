„Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns”. Ce au descoperit vloggerii „HaiHui în Doi” în timpul unei călătorii în Coreea de Nord

Andreea și Ionuț, cunoscuții vloggeri de la „HaiHui în Doi”, au devenit primii români care au vizitat Coreea de Nord pentru prima oară în ultimii cinci ani. Vizita lor a putut fi posibilă cu ajutorul unei agenții acreditate, iar experiența lor a fost una controlată. Ce au descoperit influencerii în țara condusă de Kim Jong Un.

Vloggerii de la „HaiHui în Doi”, primii români care au intrat în Coreea de Nord în ultimii cinci ani

Andreea și Ionuț au devenit rapid cunoscuți în mediul online datorită aventurilor lor de călătorie pe care le fac cunoscute pe pagina de Instagram „HaiHui în Doi”. Cei doi au avut de data aceasta ocazia să viziteze Coreea de Nord și au devenit primii occidentali care au reușit să intre în această țară în urma ridicării restricțiilor de călătorie.

Vloggerii români nu au mers singuri, ci însoțiți de un ghid cu dublă cetățenie, nord-coreeană și americană.

Vizita lor a fost posibilă datorită unei agenții acreditate, iar experiența lor nu a fost deloc una liberă, ci controlată. Cei doi au fost nevoiți să urmeze un program strict, fără a avea acces la internet sau semnal la telefon.

Mai mult, fotografiile și filmările erau permise doar în momente prestabilite, pentru a evidenția „prosperitatea” Coreei de Nord.

„Cred că ne-a luat două ore să ieșim din China și 10 minute să intrăm în Coreea de Nord. Nu putem filma chiar tot, mereu trebuie să așteptăm indicațiile ghidului”, au povestit Andreea și Ionuț.

Citește și: Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și actorul Florin Zamfirescu: „El venea la mine acasă”

Citește și: Cine este Anamaria Gavrilă, candidată la alegerile prezidențiale. Ce venituri și avere are șefa POT

Ce au vizitat Andreea și Ionuț în Coreea de Nord

Vloggerii de la „HaiHui în Doi” au vizitat mai multe locuri, inclusiv un hotel de lux cu coridoare reci și mobilier vechi. Aceștia au precizat că acele imagini dezolante le-au amintit de perioada comunistă din România.

Potrivit acestora, hotelul oferă cazare gratuită fermierilor, în timp ce televizoarele din camere difuzează doar câteva canale, majoritatea axate pe propagandă, cu filme și documentare ce promovează realizările regimului nord-coreean.

De asemenea, Andreea și Ionuț au avut ocazia să participe la un prânz tradițional. Aici, ei au gustat diverse preparate precum creveți, șnițele și pește prăjit, alături de băuturi oferite din partea casei.

Turiștii români au fost duși și la un magazin internațional de suveniruri pentru turiști străini, unde au găsit cărți despre Kim Jong Il, remedii locale, costume populare, seturi de păpuși, figurine, căsuțe sculptate în lemn în miniatură, pălării, parfumuri, cărți pentru copii cu tigri, urși și căprioare din desenele animate nord-coreene, insigne ruso-nord-coreene, tablouri cu faimoasa fotografie în care Donald Trump îl salută pe dictatorul Kim Jong Un, dar și timbre propagandiste.

Citește și: Amalia Enache, știrista de la PRO TV, doarme 6 ore pe noapte: “Recuperez în weekend” / Exclusiv

Citește și: Andreea Marin, în vizită la facultatea unde va învăța fiica ei, Violeta. Cum arată campusul din New York

Andreea și Ionuț, pătrunși de amintirea comunismului din România

În timpul vizitei lor în Coreea de Nord, Andreea și Ionuț au vizitat o școală din Rason, un oraș are experimentează capitalismul cu China și Rusia. Copiii de aici studiau mai multe materii precum engleza, istoria Coreei, matematică, psihologie și educație civică, însă au rămas uimiți să vadă că elevii cântau cântece patriotice și vizionau filme de propagandă.

„Un elev chiar a venit să ne împărtășească visul lui cel mai mare. Toate cântecele vorbeau despre Kim Jong Un, îl numeau «tatăl nostru, cel blând». Este unul dintre cele mai de preț daruri pe care le avem și ar trebui să fim recunoscători. Și să avem grijă ce facem pe viitor, pe mâinile cui lăsăm libertatea”, au afirmat vloggerii.

Cei doi au afirmat că au avut senzația că au ajuns într-o lume similară celei din România comunistă și au realizat cât de prețioasă este, de fapt, libertatea pe care o avem.

Vloggerii de la „HaiHui în Doi” au fost monitorizați permanent

Andreea și Ionuț au povestit, la revenirea în România, că le-a fost tot timpul teamă să nu le distrugă filmările și înregistrările. Mai mult, ei au dezvăluit că nu au avut voie să se plimbe liberi, pe unde doreau și nici nu au avut acces la ziarele locale în cele cinci zile pe care le-au petrecut în Coreea de Nord.

„Începând cu a treia zi, lucrurile s-au schimbat total. Se înregistrau ghizii între ei și probabil că dădeau rapoarte seara. În grup cu noi a mai fost un vlogger internațional și filma tot. Filmam orice până ghidul îmi spunea să închid. Ne era frică să nu ne șteargă imaginile. Până în ultimul moment ne-a fost teamă că ne vor confisca imaginile. Noi am intrat și cu laptop. (…) Nu ai voie să părăsești țara cu materiale de propagandă. Nici nu aveam acces la ziarele lor. Nu puteai să te plimbi singur pe unde voiai. Noi aveam paznic inclusiv la coridorul hotelului. Nu puteai să faci nicio mișcare. Andreea a zis într-o zi că «aici e pușcărie», iar apoi s-a schimbat tot. Atunci ne-am gândit că poate avem microfoane în cameră și am încetat să mai vorbim. Poate că am fost paranoia, dar am încercat să minimizăm riscurile”, au povestit Andreea și Ionuț.

„Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns, dar într-un mod vizibil. Ei probabil se gândeau că nu ne dăm seama”, au completat ei.

Deși orașul Rason a fost deschis turiștilor occidentali în urmă cu o lună, Coreea de Nord a anunțat acum că vizitele în această țară izolată au fost oprite până la noi ordine, fără a oferi un motiv pentru închiderea granițelor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din Coreea de Nord, realizate de Andreea și Ionuț, vlogegerii „HaiHui în Doi”

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News