Ce a decis instanța în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Gestul făcut de Gabi Bădălău la scurt timp

Zilele trecute a avut loc un nou termen în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a făcut apel după ultima decizie a instanței și a avut câștig de cauză parțial, ceea ce înseamnă că hotărârea judecătorilor a fost definitivă. Între timp Gabi Bădălău a făcut un gest șocant.

Procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu – ce a decis instanța

Claudia Pătrășcanu a făcut apel la ultima decizie a instanței în procesul cu Bianca Drăgușanu. Aceasta a dat-o în judecată pe blondină pentru că a publicat poze din vacanță în care apar și băieții ei. Instanța a stabilit ca Drăgușanu să elimine acele imagini provizoriu. În caz contrar, măsura nu se mai aplică. Totodată, Bianca Drăgușanu trebuie să îi dea Claudiei Pătrășcanu suma de 2.520 de lei cheltuieli de judecată și 545 de lei din apel. Decizia este definitivă.

„Dispune înlăturarea provizorie de pârâtă a imaginilor cu minorii pe care le-a postat pe reţelele de socializare (Instagram, Facebook, TikTok), până la soluţionarea acţiunii de fond ce se va introduce de reclamantă în termen de 20 zile de la pronunţarea prezentei ordonanţe sub sancţiunea încetării de drept a măsurii provizorii dispuse. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.020 lei reprezentând cheltuieli de judecată din primă instanţă. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 2.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată din primă instanţă. Compensează aceste cheltuieli de judecată în limita sumei de 2.500 lei, urmând ca pârâta să plătească reclamantei diferenţa de 2.520 lei”, se arată în decizia luată de judecători.

Bianca Drăgușanu a afirmat că fostă soție a lui Gabi Bădălău se folosește de copii pentru a intenta procese.

„Eu întotdeauna am fost un om pașnic și nu am purtat numele lui Dumnezeu cu mine doar ca un afiș și nu mi-am împins copiii în față ca pretext să par eu Sfânta Filofteia (…) Eu vreau doar să fiu lăsată în pace. Poate o dată-de două ori, tac, dar nu de multe ori”, a spus Bianca Drăgușanu în trecut.

Ce a făcut Gabi Bădălău

Între timp, Gabi Bădălău a decis să își șteargă conturile pe rețelele de socializare și să își trăiască viața departe de internet. În ultimul timp, Bianca Drăgușanu se axează doar pe postări privind afacerea ei, iar Gabi Bădălău nu mai are cont pe Instagram.

Recent, Claudia Pătrășcanu l-a dat în judecată pe fostul soț pentru neplata pensiei alimentare. Bădălău avea restanțe de aproximativ 125.000 de euro de la momentul divorțului și până în prezent.

La rândul său, bărbatul a deschis un proces împotriva Claudiei și a celor doi copii, cerând anularea executării silite. Avocata lui Gabi Bădălău a explicat despre ce este vorba, de fapt:

„Legea spune așa: Părinții sunt obligați în solidar să plătească pentru creșterea copiilor. Unde este solidaritatea doamnei Pătrășcanu, făcând această executare, cât timp ea 3 ani a acceptat banii pe care domnul Bădălău i-a transmis? Oare cineva din țară știe dacă ea muncește sau nu muncește? Știe cineva dacă are sau nu bani? (…) Suspendarea înseamnă că noi oprim orice cerere de executare. Cred că își vorbesc doar pe WhatsApp. Nu cred că au dialoguri telefonice sau ample, complexe”, a spus avocata Nora Drulea.

Scandalul dintre cei doi continuă, în timp ce Claudia Pătrășcanu își crește singură cei doi băieți în vârstă de 8 și 10 ani, iar Gabi Bădălău are o relație cu năbădăi cu celebra Bianca Drăgușanu.

