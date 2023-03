Catinca Roman spune totul despre relația pe care o are cu Oana: „Este complicat să o văd așa”. De ce au ajuns în conflict

Oana Roman și-a acuzat sora că nu își vizitează mama la azil și de atunci au rupt legătura. Chiar dacă nu își mai vorbesc, Catinca Roman susține că ține la Oana, dar că sunt temperamente diferite.

Ba mai mult, vedeta are convingerea că Mioara Roman, care are Alzheimer, poate fi cel mai bine îngrijită în locul în care se află.

Catinca Roman, despre Oana: “Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite”

Oana Roman a pornit un adevărat război mediatic cu sora sa, Catinca, și a susținut că aceasta refuză să își mai viziteze mama de mai multe luni, iar Mioara Roman o strigă noapte.

„Nu a fost o zi perfectă. Mama mi-a rupt inima, m-a întrebat de ce nu vine Catinca. Asistenta mi-a povestit că se trezește noaptea și o strigă, urlă după Catinca, după fiica ei. Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama, apoi a spus că eu mint și că ea o să meargă. Ei bine nu a fost și asta e foarte urât”, sublinia Oana Roman pe o rețea de socializare.

„În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea”

Apoi s-a lăsat tăcerea și cele două nu și-au mai vorbit. Acum, Catinca a ținut să își spună partea ei de adevăr. Vedeta spune că Oana și cu ea au firi diferite și că nu au avut niciodată o relație apropiată. Ba mai mult, are convingerea că și părinții au o vină în această poveste.

“Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite. În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea. Cred ca a fost și o problemă a părinților noștri, faptul că nu au lucrat la apropierea noastră, ba dimpotrivă. Nu a fost intenționat, dar o parte din acțiunile lor au dus la situația actuală. Nu e un reproș, ci o constatare. Eu cred că cel mai important pentru evoluția noastră este recunoașterea și asumarea greșelilor și a defectelor”, spune Catinca Roman pentru Cancan.

„Cred că Oana are o anumită fragilitate emoțională pe care încearcă să și-o gestioneze prin validarea publică”

Ea crede că sora ei are o anume fragilitate și are nevoie de validarea celorlalți. ”Oana e o fată inteligentă, amuzantă, foarte muncitoare. Însă, din păcate, repetă un tipar familial toxic. Eu îi doresc din suflet să depășească acest moment și să se bucure de copil și de viață așa cum merită. Cred că Oana are o anumită fragilitate emoțională pe care încearcă să și-o gestioneze prin validarea publică”, afirmă Catinca.

Catinca Roman: „Mama are Alzheimer. Îmi este greu să o văd așa”

Vedeta recunoaște că îi e greu să o vadă pe Mioara Roman, care a fost diagnosticată cu Alzheimer, în starea în care se află și că ar fi greu de îngrijit acasă.

„Mama are Alzheimer. Îmi este greu să dau sfaturi, fiecare percepe evenimentele de genul acesta prin prisma lui. Pentru mine a fost și este complicat să o văd pe mama așa, mai ales că a fost o femeie excepțională din toate punctele de vedere. Ca o sugestie, sfatul ar fi acceptarea. Acceptarea faptului că suntem neputincioși în fața acestei boli.

De asemenea, este foarte important de înțeles că astfel de bolnavi sunt imposibil de îngrijit așa cum trebuie acasă. În mentalitatea românească e blamata ideea de a-ți interna rudele în vârstă în sanatoriu. Ce nu realizează mulți este faptul că acești oameni au nevoie de îngrijiri de specialitate, pe care un om fără o pregătire medicală nu le-o poate oferi. Oamenii aceștia au și ei dreptul la o viață și un sfârșit decent”, adaugă Catinca.

Oana Roman e în vacanță

În tot acest timp, Oana Roman se relaxează în Dubai. „Ieri ne-am plimbat în Dubai Safari Park și am vizitat o moschee!”, spune ea pe o rețea de socializare.