Creatoarea de modă Catinca Roman (54 de ani), fiica Mioarei Roman (81 de ani) și a primului ei soț, fostul sportiv și antrenor de scrimă Iosif Zilahy (86 de ani), a vorbit recent la Antena Stars despre lupta ei cu COVID-19. După contractarea virusului SARS-CoV-2, Catinca s-a simțit atât de rău încât a fost nevoită să sune la Salvare.

Catinca Roman, despre lupta cu COVID-19: „Am avut o stare de slăbiciune extremă”

„Acum sunt bine, binișor, nu complet recuperată, dar pe calea cea bună. Simptomele le-am avut acum două săptămâni. Au debutat cu tuse puternică, frisoane și stare generală foarte proastă. N-am făcut temperatură, însă am bănuit despre ce e vorba și am chemat ambulanța”, a declarat designerul la Antena Stars.

„Ținând cont de vârsta mea, deși sunt vaccinată cu schema completă, m-am gândit că e posibil să fac o formă mai grea și am chemat ambulanța. Mi s-a făcut test și am primit rezultatul în două zile”, a continuat. „M-am simțit foarte, foarte rău în zilele a șaptea și a opta”, a completat.

„Am avut o stare de slăbiciune extremă, lipsă de poftă de mâncare, rău, rău. Te afectează și psihologic faptul că ești singur, că nu poți să iei contact real cu nimeni. Sfatul meu e ca toată lumea să se vaccineze, pentru că nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu eram vaccinată și în ce fel ar fi evoluat boala”, a mai spus.

„Din fericire, am un grup de prieteni apropiați, care întotdeauna au fost lângă mine. Unii îmi sunt prieteni de 20 de ani și m-au sprijinit din toate punctele de vedere. Toți m-au sunat, mi-au scris, m-au sunat să mă ajute. Au fost și unii care nu m-au sunat, care nu mi-au scris, dar asta e viață”, a încheiat.

În septembrie 2021, în emisiunea „În oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, Catina a dezvăluit că a fost abuzată fizic, dar și psihologic. Catinca are o fată, Calina Dumitrescu, dintr-o relație pe care o consideră „un act de rebeliune”. „La momentul respectiv, a fost un act de rebeliune. Sarcina a fost întâmplătoare, nu a fost programată, dar am căzut de comun acord să o păstrăm”, a declarat Catinca.

„În liceu eram fata nepopulară, introvertită. În momentul în care am crescut, probabil din frustrările și nesiguranța mea ca femeie, am vrut să contrabalansez prin parteneri care erau râvniți de altele. Nu prea a fost dragostea, însă întotdeauna am avut o frică și am ales calea sigură”, a mai povestit designerul.

„Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. În timp, tot m-am ales cu ceva. Da, am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat mentalitatea contactul cu societatea occidentală”, a continuat.

„Abuzul psihologic poate fi foarte subtil și foarte pervers. Poate să înceapă de la mici remarci, lucruri care afectează stima de sine și poate ajunge la niște cote foarte înalte, la care se țipă, se înjură, se folosesc cuvinte jignitoare”, a mai spus.

Despre ce simte o femeie când este lovită, Catinca a mai spus: „E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt percepută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva”.

„Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde. După prima palmă pe care am primit-o îmi era rușine. Am dat explicații penibile cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. Da, l-am părăsit. Nu și-a cerut scuze, pentru că a fost crescut într-o familie unde violența era un lucru banal”, a încheiat creatoarea.

