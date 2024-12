Cătălin Cazacu și-a asumat relația cu noua iubita, după o experiență neplăcută în Zanzibar: „Am plecat de rușine”

Cătălin Cazacu a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a dezvăluit relația sa cu Roxana, noua femeie din viața lui. Această decizie vine după ce sportivul a trecut printr-o serie de speculații legate de viața sa amoroasă, mai ales în urma despărțirii de Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu și-a asumat relația cu noua iubita, Roxana

Dacă până acum Cătălin Cazacu a ales să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor, povestea sa de dragoste cu Roxana a devenit recent publică. Iar asta prin prisma unei povestiri făcute de sportiv din vacanţa lui exotică.

Ce au păţit în Zanzibar

Totul s-a întâmplat într-un restaurant din Zanzibar, unde Cătălin și Roxana au avut parte de o experiență de neuitat. Sportivul a povestit, printre hohote de râs, cum au ajuns să mănânce din porția altor clienți.

„Noi vrem să vă povestim ceva ce merită povestit! Am comandat mâncare, în spatele nostru un cuplu de italieni, și ei au comandat mâncare. Nouă ne-a venit mâncarea, acum, ce-i drept, le-a venit și lor mâncarea, doar că mâncarea lor a venit la noi pe masă. Noi ne-am trezit pe masă cu o mâncare pe care am început să o mâncăm cu degetele, că nu aveam tacâmuri. Am mușcat din caracatiță jumătate, am mâncat din pește jumătate, după care a venit ospătarul și a zis: nu e mâncarea voastră. Ideea este că (…) noi le-am mâncat din mâncare, după care a venit ospătarul și a luat mâncarea de la noi și le-a pus-o lor pe masă. Noi am plecat de rușine. A luat farfuriile de la noi, jumătate mâncate, și le-a pus la ăia în spate, și ei s-au apucat să mănânce”, a spus Cătălin Cazacu.

Mai mult, iubita sa Roxana, care a fost implicată în episod, a completat şi ea.

„Eu am mâncat doar legumele, dar restul poveștii este exact cum o spune Cătălin”, a spus iubita lui Cătălin Cazacu.

Ce a spus Cătălin Cazacu despre relaţia cu Roxana

„Cine a zis că nu am? (n.r. iubită). Atât mi-am dorit de la viață ca în orice situație sunt să pot să fiu liber sau să pot să aibă încredere în mine dacă există cineva lângă mine. Îmi fug ochișorii pentru că eu am fost un băiat singur o mare parte din timp, am 40 de ani, nu am fost căsătorit niciodată. E normal să îmi fugă ochii.

Am găsit persoana care să mă înțeleagă. Râdem, glumim, chiar sunt bucuros cu ce mi se întâmplă în viață”, a declarat Cătălin Cazacu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Mama lui Cătălin Cazacu, afectată de titlurile din presă despre fiul ei

Totuși, sub acest umor se ascunde și o realitate mai complexă. Deși în ochii publicului pare că sportivul își trăiește viața fără griji, Cătălin Cazacu știe că acest interes constant poate afecta pe cei apropiați. Sportivul a vorbit și despre cum multe ştiri care au apărut de-a lungul timpului despre el, au avut un impact puternic asupra mamei sale.

„Au fost valuri, valuri și valuri. Au fost primele momente în care credea tot ce citea. Ulterior am reușit să o fac să înțeleagă că nu mai creadă. Toate tâmpeniile s-au scris. N-am un exemplu să zic acum. Dar de multe ori e greu pentru o mamă să citească chestii despre copilul ei chiar dacă ea știe în interior adevărul, știi? A fost greu să o fac să nu mai creadă, după care am reușit să o fac să nu mai citească. Mai vedea la televizor și îmi spunea, a, păi știi că, uite, am văzut eu, au vorbit ăia de tine și au zis așa, dar am trecut și de momentul ăsta. Nu mai o interesează nici de ce mai vorbește lumea la televizor. A fost un drum. E un drum. Și l-am parcurs împreună”, ne-a spus Cătălin Cazacu, în exclusivitate.

