Cătălin Bordea a ajuns pe masa de operație: „Nu mai țin minte nimic!” Ce a pățit actorul

În urmă cu o săptămână, Cătălin Bordea (36 de ani) anunța că va lipsi din emisiunea “Xtra Night Show” pentru că va fi supus unei intervenții chirurgicale pe care o amână de mult timp. Actorul suferă de hemoroizi de mai mulți ani, iar acum a ajuns pe mâna medicilor pentru ca problema să fie remediată.

Bordea a trecut cu bine peste operație și a descris experianța când s-a reîntors în emisiunea moderată de Dan Capatos. Din câte spune vedeta, a fost nevoie de anestezie și calmante pentru a trece cu bine de oprerație.

„Sunt foarte bine, vreau să le mulțumesc medicilor și asistentei de la Spitalul Floreasca. Vreau să îi mulțumesc doamnei asistente care mi-a dat trei fiole înainte de intervenție. Nu mai țin minte nimic, cred că am vorbit cu taică-miu, și-a cerut scuze că m-a părăsit, mă angajasem la Guvern, multe. Îți bagă un fel de tirbușon, nu e ok, dar… Oricum, după operația multă lumea mi-a zis că are această problemă”, a explicat Cătălin Bordea, potrivit spynews.ro.

Foto – Facebook

