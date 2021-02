Cât a slăbit Ioana Maria Moldovan în ultimele luni. Vedeta de la Prima TV a apelat la trucurile de remodelare ale Monicăi Anghel

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea jurnalului Focus de la Prima TV, a reușit să dea jos șase kilograme în șase săptămâni. Au trecut deja trei ani de când a devenit mamă, iar acum vedeta s-a pus serios pe slăbit.

„Da, am slăbit … în 6 săptămâni 6 kilograme. Și 5 centimetri în talie au dispărut încet, dar sigur, și asta se vede cel mai bine la haine. De la sacou mărimea 44 am ajuns la 42, iar de la pantaloni 44, la 40. Am început să intru chiar și în puținele ținute de dinainte de a rămâne însărcinată pe care le-am păstrat. Spun puține pentru că pe cele mai multe le-am dat, crezând că nu voi reuși să scap de kilogramele în plus”, a spus Ioana Maria Moldovan, pentru Click!.

Vedeta a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție care le-a ajutat să slăbească și pe Monica Anghel și Corina Dănilă.

„Am eliminat rapid o băutură carbogazoasă și am introdus trei litri de apă zilnic, am spus adio pastelor, pâinii, cartofilor, dulciurilor și am învățat câteva trucuri alimentare pentru a accelera digestia. Mese mai dese, dar cu mai puțină mâncare. Apoi am trecut și la un plan de proceduri personalizat cu aparate medicale folosite în scop de beauty. La fiecare ședință Ionela (n.r. – Preda, fizoterapeutul) e atentă și la modul cum se comportă pielea mea și unde trebuie să lucreze mai mult cu aparatele”, a explicat Ioana Maria Moldovan.

Foto – Facebook

