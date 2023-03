Carmen Negoiță, pe urmele lui Kim Kardashian. Schimbarea la care a recurs a fost făcută și de vedeta de peste Ocean

Și-a dorit o schimbare și nu a mai stat pe gânduri! Carmen Negoiță a recurs la o procedură nechirurgicală pentru a avea linia mandibulară mai fermă și mai conturată. Acest tip de intervenție a fost urmat și de celebra Kim Kardashian.

În aceeași ședință, vedeta a trecut printr-o și o mini-rinoplastie fără operație. Astfel, i s-a nivelat cocoașa nasului și i s-a ridicat vârful doar prin injectări fine de substanțe cu cristale de calciu.

Vedeta a postat pe Instagram și pe TikTok un video cu procedura pe care a urmat-o.

”Pielea de la nivelul mandibulei și de la bărbie se lasă odată cu înaintarea în vârstă și ne pierdem astfel trăsăturile ferme. Nu contează că iei sau nu în greutate. Aceste modificări estetice de la nivelul feței sunt inevitabile. Aceste mici injectări care refac conturul feței reprezintă tratamentul meu preferat. Dacă tot am ajuns la medic, am rezolvat și o problemă care mă tot stresa de ceva timp. Mai exact cocoașa nasului. La mine este o problem, pentru că uneori arată mai borcănat și are o curbură care acum s-a corectat”, declară Carmen Negoiță.

„Ambele tipuri de proceduri sunt minim invazive, nu au efecte secundare, iar rezultatul este de fiecare dată remarcabil. În trecut puteam ajunge la aceste rezultate doar prin operație. Acum le obținem doar prin mici injectări cu substanțe de umplere. Pacientul actual dorește tratamente rapide fără anestezie generală și perioadă de recuperare”, explică medicul chirurg Iancu Morad.

Carmen Negoiță a pozat goală

Carmen Negoiță pare că trece printr-un capitol al transformărilor și e de neoprit. Vedeta a mai bifat, de curând, o schimbare. A arătat ce splendoare poate fi goală. Vedeta a pozat nud și a postat fotografiile pe conturile de socializare.

Carmen Negoiță a demonstrat astfel că are cu ce se lăuda, dar a vrut să ofere și o altă perspectivă asupra bullying-ului emoțional.

,,Sunt bucuroasă că fac parte din super-proiectul lui Vali Bărbulescu, F.A.C.E, un proiect despre body shaming și bullying emoțional. Chiar dacă am fost mereu sigură pe mine, mi-a luat mult timp să învăț ce înseamnă să fii femeie și încă mai învăț. Maturizarea precoce și intrarea în energia masculină m-au ținut mult timp departe de a înțelege ce înseamnă corpul femeii”, a spus Carmen Negoiță pe un cont de socializare.

„Vedeam cum corpul meu se modifică, dar nu știam de ce”

Vedeta a vorbit și despre transformările pe care le-a suferit după ce a rămas însărcinată.

“Când am rămas gravidă, vedeam cum corpul meu se modifică, dar nu știam de ce. Am învățat totul singură, mi-am cumpărat cărți. Și mi-am promis că eu voi vorbi cu copiii mei deschis despre toate aceste lucruri. Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru. Chiar dacă nu este perfect și nu trebuie să acceptăm părerile celorlalți ca fiind valorile noastre. Dar nici nu trebuie să ignoram faptul că un corp sănătos aduce beneficii atât din punct de vedere al sănătății, cât și al self esteem-ului”, a subliniat Carmen Negoiță pe pagina sa de Instagram.

Foto: Facebook, PR