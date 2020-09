Carmen Negoiță a pozat nud. „Îmi iubesc corpul cu vergeturi cu tot”

Carmen Negoiță a postat de curând o fotografie pe rețelele de socializare care i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. La cei aproape 40 de ani, fahion blogger-ul este foarte mândră de corpul său și a decis să se pozeze într-o ipostază incendiară, complet dezbrăcată.

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

„Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am 2 copii mari și am vergeturi. Corpul m-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experiențe uimitoare și m-a făcut să mă simt ca o femeie atât de frumoasă. Încerc să-l antrenez cât de mult pot și să-l mențin sănătos”, a scris Carmen Negoiță în dreptul fotografiei îndrăznețe postate pe pagina sa de Facebook.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Carmen este adepta unui stil de viață sănătos, are o alimentație echilibrată și bea multe lichide.

„În general, în prima parte a zilei beau foarte multă apă și ceai, beau cam un litru de apă și ceai. Mai iau uneori o gustare, depinde cum sunt și cu evenimentele și cu plecatul de acasă. Mic dejunul poate fi fulgi de ovăz, pe care îi înmoi, adaug tot felul de seminte, cu fructe sau mai fac omletă din albușuri, să îmi iau proteină, cu avocado, cu spanac, îmi pun gulie, îmi pun seminte. Dacă sunt în oraș îmi comand ori un pește, ori o salată, ori o mâncare vegetariană”, spunea Carmen, într-un interviu pentru verdict.ro.

sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro