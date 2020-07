Carmen Harra, previziuni sumbre despre coronavirus: ”Va fi o experiență catastrofală pentru omenire”

Carmen Harra susține că virusul va reveni în toamnă, ba mai mult poate fi vorba de o catastrofă la nivel mondial: „Prin toamnă virusul revine într-o altă formă! Partea negativă este că acest virus se schimbă, medical, va suferi mutații, și ia diferite forme, așa că vaccinurile care vor apărea (…) vor trata anumite aspecte ale virusului, dar nu vor găsi soluția completă!”

„Până în anul 2033, omenirea traversează un pod în mod simbolic. Și dacă nu îl traversăm cu înțelepciune, podul ăsta simbolic se poate rupe și atunci va fi o experiență catastrofală pentru omenire”

„Daca nu ne trezim in urmatorii 13 ani, evolutia vietii pe Pamant poate sa sufere o catastrofa. Nimeni nu vorbeste despre magnitudinea greselilor din ultimele sute de ani. Umanitatea se poate distruge in viitorul apropiat. Omenirea este pe punctul de a se distruge. Vom asista la o escaladare a starii de haos, de furie, in America, dar va cuprinde si restul lumii”.

„Eu am spus ca virusul asta ne va tine inchisi in case, ne va teroriza o luna-doua, va disparea ca si cum nu a fost, insa se transforma in altceva. Nu se mai vorbeste despre coronavirus, toata lumea vorbeste acum despre protestele astea. Razboiul virusului a fost psihologic, s-a creat o trauma extraordinar de mare”, a spus Carmen Harra conform ciao.ro.

