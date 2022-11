Care este numele real al Andrei. Ce scrie în buletinul soției lui Cătălin Măruță

Este una dintre cele mai îndrăgite și de succes artiste din showbizul românesc, are o voce pe care nu ai cum să nu o recunoști și scoate hituri memorabile pe bandă rulantă.

Andra, căci despre ea vorbim, și-a cucerit publicul cu talentul său indiscutabil și cu energia debordantă de care dă dovadă cu fiecare apariție publică. Dar v-ați întrebat vreodată care este, de fapt, numele complet al artistei? În mod evident, Andra este numele de scenă, însă în buletinul ei scrie altceva.

Care este numele din buletin al Andrei?

Alexandra Irina Mihai era numele artistei înainte de a se căsători cu Cătălin Măruță și de a deveni doamna Măruță. Îndrăgita cântăreață s-a născut pe 23 august 1986, la Câmpia Turzii și a început să cocheteze cu muzica de la o vârstă foarte fragedă.

La 14 ani, Andra a lansat primul album

A debutat la vârsta de 7 ani în concursul muzical „Tip Top Minitop”, de la TVR, interpretând piesa celebrei Whitney Houston, I will always love you. Au urmat participări la concursuri de muzică populară, dar și de muzică ușoară românească. La 14 ani, Andra a lansat primul său album, care i-a purtat numele.

De-a lungul anilor, Andra a scos peste 15 materiale discografice, zeci de hituri și colaborări cu alte nume mari din industria muzicală autohtonă, dar nu numai. What’s Up, Marius Moga, Vunk, Liviu Teodorescu, Proconsul, Ștefan Bănică, Smiley, David Bisbal sau Tiger 1 sunt doar câțiva dintre artiștii cu care Andra a cântat.

Andra și Cătălin Măruță – o poveste de dragoste ca-n filme

Artista și prezentatorul de la Pro TV formează un cuplu din 2006, iar doi ani mai târziu, în 2008, s-au căsătorit civil. Nunta religioasă a avut loc la 13 zile după cununie, pe 23 august 2008, în Târgu-Jiu, orașul natal al lui Cătălin Măruță. Andra și Cătălin au doi copii – un băiat, David (11 ani) și o fată, Eva (6 ani).

Vedeta de la Pro TV i-a cerut mâna artistei de două ori, o dată în Veneția, când i-a oferit inelul, iar mai apoi în Câmpia Turzii.

Cătălin e foarte romantic. În Veneția mi-a oferit inelul de logodnă. Într-un magazin de mobilă mi-a zis: Ce-ar fi să ne căsătorim? Și apoi a fost o cerere la Câmpia Turzii. Am zis „DA” la fiecare cerere de-a lui. Mi-a plăcut că m-a cerut de mai multe ori. La Veneția i-am zis că vreau să ne reînnoim jurămintele ca-n filme, copiii noștri vor fi de față și va fi ceva important pentru noi, pentru că sunt și ei alături și se vor bucura și ei de dragostea noastră – dezvăluia Andra, acum câteva luni.

Recent, Andra a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că relația ei cu Măruță este una cu totul deosebită. Artista a mai spus că infidelitatea ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla între ei, iar peste așa ceva nu ar putea trece niciodată.

Eu cred că în dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat. Poți trece peste niște lucruri, dacă iubești cu adevărat și dacă îți dorești ca lucrurile să funcționeze bine. Nu am trecut prin lucruri rele, dar mă gândesc că, mai ales dacă ai copii sau vrei să faci copii și să ai un viitor cu acel om, treci peste niște lucruri. Eu aș trece, așa văd în momentul ăsta.

Nu am trăit, dar aș trece pentru că știu cât de mult îl iubesc și ăsta e omul, nu cred că aș putea găsi pe altul. Ce ar putea să facă? Să mă înșele. În sensul în care o femeie e bătută, e clar că acolo nu mai e vorba de dragoste, este o obsesie, nu mai e cazul să vorbesc. Tot ce s-ar putea întâmpla rău este să mă înșele – a spus Andra, potrivit Playtech.

