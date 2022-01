Cătălin Măruță (43 de ani) și Andra (35 de ani) s-au căsătorit în anul 2008 și au împreună doi copii, un fiu și o fiică, David (10 ani) și Eva (5 ani). Perechea s-a cunoscut în anul 2005, când artista a fost invitată în emisiunea „Tonomatul DP 2”, găzduită de prezentator.

Ce iubite a avut Cătălin Măruță înaintea relației cu Andra

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune, la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, declara Andra în urmă cu ceva timp. Ulterior, Cătălin a apărut în videoclipul piesei „Băieții și fetele”, cântată de solistă. Cântăreața și prezentatorul TV s-au căsătorit după 3 ani de relație.

Înainte să formeze un cuplu cu solista, moderatorul ar mai fi format alte două cupluri. Unul în liceu, iar unul înainte ca el și Andra să se cunoască. De curând, Cătălin a vorbit despre relația din liceu.

„O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie. În liceu am suferit după despărțirea de iubită. Eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, a povestit Cătălin Măruță.

Relația ar fi durat doi ani. „Era urâțel rău de tot, dar așa erau toți băieții acolo. Plus că el avea «papagal», nu era deloc timid cu fetele… Dana era mult mai mare decât el. Au fost vreo doi ani și ceva împreună, cam de când avea el 14-15 ani, până pe la vreo 17. El o plăcea mult, îi plăcea cum arată, dar era îndrăgostit și de altă fată… de verișoara iubitei lui, Alexandra, o blondă foarte frumoasă cu ochi albaștri”, declara un apropiat de-al prezentatorului TV în trecut.

Nu este clar, însă, dacă cele două declarații sunt referitoare la aceeași persoană. După acea relație, sau după acele relații, prezentatorul TV a format timp de doi ani un cuplu cu Iulia Ioanițoaia (41 de ani), fiica ziaristului Ovidiu Ioanițoaia (76 de ani).

Cum a cerut-o Cătălin Măruță pe Andra în căsătorie

Potrivit Andrei, Cătălin a fost „romantic până în măduva oaselor”. „Acolo am primit inelul de logodnă, la Veneția. Da, pe gondolă. A fost romantic. A luat două pahare de șampanie, a luat o șampanie, gondolierul ne cânta în italiană. Nu mai știu ce melodie era. Îmi tremurau picioarele, îmi era frică să nu cad în apă că eram emoționată și când mi-am dat seama ce se întâmplă, mai emoționată am fost. A fost ce trebuie, romantic până în măduva oaselor”, a declarat solista pentru Pro TV.

Cu toate acestea, în cadrul unui alt interviu, Cătălin a dezvăluit că a cerut-o în căsătorie în prezența familiilor lor. „Îi făceam mereu declarații de dragoste, dar am vrut ca la căsătorie să fie martori și cei din familie, așa că am scos inelul la o masă la care erau și părinții. Mi s-a părut mai inspirat așa, să ne bucurăm toți de moment, de răspunsul ei. Bine că a spus da, că altfel aș fi avut mulți martori la un moment cam… ciudat!”, mărturisea prezentatorul TV în 2019.

