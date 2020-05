Brian Austin Green confirmă despărțirea de soția sa, Megan Fox. Care este motivul

Brian Austin Green și Megan Fox și-au spus adio după 15 ani de relație și trei copii pe care-i au împreună. Se pare că la baza despărțirii neașteptate se află o infidelitate a soției sale.

Brian Austin Green, în vârstă de 46 de ani, a scris un mesaj cu subînțeles pe conturile de socializare care a trezit suspiciunea tuturor și a întărit speculațiile conform cărora cei doi s-ar fi despărțit: “Până la urmă fluturii se plictisesc să stea pe o floare prea mult timp. Încep să se simtă sufocați. Este o lume mare și tot ceea ce își dorește este să experimenteze cât mai mult din ea”

Brian Austin Green a făcut lumină în acest caz și a vorbit despre separarea de Megan Fox, în vârstă de 34 de ani, în cadrul podcastului ‘…With Brian Austin Green’, și a dezvăluit că soția sa a fost cea care a dorit o pauză. Totodată, actorul din “Beverly Hills 90210” a vorbit și despre rapperul cu care Fox a fost fotografiată zilele trecute, Machine Gun Kelly.

Brian Austin Green și Megan Fox au stat separați în perioada de izolare, actrița filmând pentru un serial:„Mi-a zis: ‘Mi-am dat seama cât am fost plecată din țară că pot fi eu însămi și mi-a plăcut mai mult de mine pe parcursul acelei experiențe, poate merită să încerc asta pentru mine’. Am fost șocat, deranjat în acele momente, dar nu pot sta mult timp supărat pe ea….”.

Brian a fost de acord să locuiască separat o perioadă, pentru a vedea cum le va fi. El s-a mutat în Malibu, în timp soția sa a rămas în Calabasas: „L-a întâlnit pe acest tip, Colson, pe platourile de filmare. Eu nu l-am cunoscut. Am vorbit cu Megan despre el. Sunt doar prieteni în acest moment. Am încredere în judecata ei, întotdeauna a luat cele mai bune decizii. Nu vreau ca oamenii să creadă despre ei că sunt niste persoane rele sau că eu sunt victima în toată această poveste. O voi iubi mereu și știu că și ea mă va iubi, iar tot ce am construit ca familie este ceva foarte frumos si special”. – a mai spus actorul din “Beverly Hills 90210”

Megan Fox și Brian Austin Green au împreună trei copii, Noah Shannon, 7 ani, Bodhi Ransom, 4 ani, și Journey River, 3 ani. Cei doi au mai avut tentative de desparțire de-a lungul relației. Ultima dată, Megan a intentat divorț înainte de cel de-al treilea copil, însă cei doi s-au împăcat chiar înainte de a naște.

