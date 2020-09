Bianca Drăgușanu s-a despărțit din nou de Alex Bodi: „Decizia este definitivă”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi păreau mai fericiți ca niciodată împreună, însă nici de această dată nu au reușit să se înțeleagă. Blondina a pus capăt relației tumultoase cu fostul său soț și susține că nu mai există cale de întoarcere.

Cei doi și-au spus adio chiar în ziua în care au împlinit doi ani de relație: „Da, este adevărat. Ieri (n.r. 1 septembrie) am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

De ce s-a despărțit Bianca Drăgușanu de Alex Bodi

Despărțirea Biancăi Drăgușanu de Alex Bodi a luat prin surprindere pe toată lumea după ultima perioadă în care cei doi au fost în vacanțe împreună și păreau să se simtă excelent unul în compania celuilalt. Însă, vedeta susține că nu au reușit să aibă o comunicare bună și din acest motiv a vrut să pună punct relației.

„Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă” – a transmis Bianca Drăgușanu.

La rândul său, Alex Bodi a postat pe contul său de Instagram o fotografie alături de care a adăugat un mesaj cu subînțeles.

„Când cineva încearcă să te enerveze, doar zâmbește și caută partea pozitivă!” – a scris acesta.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au mers la starea civilă în data de 1 august 2019, iar la trei luni după ce au semnat actul de căsătorie au anunțat că divorțează. Nu au putut să stea departe unul de celălalt pentru mult timp, dar nici împreună. A urmat o perioadă de despărțiri și împăcări, presărate cu episoade violente, vorbe grele, dar și declarații de dragoste pompoase.

