Bia Nicolescu, tânăra celebră pe TikTok care luptă cu leucemia cu zâmbetul pe buze. Cum reușește să o facă

Bianca Niculescu are 25 de ani și este o tânără extrem de veselă, care a reușit să se facă cunoscută pe TikTok datorită umorului său. Tânăra a fost și la iUmor și își bazează conținutul pe pozitivitate și umor, reușind să strângă o comunitate de aproape un milion de urmăritori. Recent, Bia a fost diagnosticată cu leucemie, o boală dificilă, însă pe care tânăra o înfruntă cu zâmbetul pe buze.

Influencerița care luptă cu leucemia și inspiră mii de oameni zilnic

Bia a apărut pe TikTok creând conținut pe zona de entertainment și a adunat o comunitate impresionantă în jurul ei, datorită felului ei de a fi. Nu de mult, tânăra de doar 25 de ani a aflat că are leucemie, iar acest lucru a venit într-un moment în care avea anumite provocări legate de sănătatea mentală. La auzul diagnosticului, Bia a avut șocul vieții sale, însă și-a dat seama rapid că nu există varianta de a renunța.

Bia a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre primirea diagnosticului și despre felul în care alege să rămână cât se poate de pozitivă în acest context.

Viața m-a pus la încercare de multe ori, însă am încercat mereu să înțeleg ce lecție reprezintă obstacolul respectiv, în loc să mă întreb de ce mi se întâmplă mie. Cred foarte mult în puterea gândului și mi-am și demonstrat că este reală, astfel consider că felul în care privim problemele este cheia rezolvării acestora, practic „atragi ceea ce gândești”.

Tânăra a spus că a descoperit că este mult mai puternică decât știa și că poate trece prin orice.

„Da, foarte multe lucruri. Am descoperit că sunt mult mai puternică decât știam oricum că sunt. Am descoperit că pot trece prin orice dacă îmi pun în gând că sunt capabilă și cred în mine. Am descoperit sincer că sunt omul meu de bază, că, indiferent cât de singură m-aș simți vreodată, mă am pe mine și asta e tot ce contează”, a spus tânăra pentru Libertatea.

Cum a ajutat-o TikTok să treacă prin cea mai grea perioadă a vieții

Creatoarea de conținut a povestit ce urmează în schema de tratament, spunând că are emoții pentru chimioterapie, radioterapie și transplant.

Ea a împărtășit mereu pe TikTok ce urmează să facă și a primit mereu încurajări, ținându-și comunitatea la curent zi de zi cu starea ei.

Bia spune că este recunoscătoarea pentru oamenii care sunt alături de ea în online în fiecare zi și spune că social media este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat în această perioadă.

„Mereu am iubit ceea ce fac în online, de la videoclipuri, la reacții pe care le primeam de la oameni. Acum însă, sunt recunoscătoare pentru comunitatea pe care o am, pentru că e plină de oameni care mă susțin, care au început să mă cunoască cu adevărat. Mă bucur că online-ul pentru mine este un safe space (spațiu sigur) în care pot să fiu și vulnerabilă, nu doar funny (amuzantă). Social media e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, mai ales în perioada asta”, a spus Bia.

