Augustin Viziru, despre durerea provocată de moartea tatălui său: „Atunci a avut loc trezirea mea!”

Pentru Augustin Viziru (40 de ani), anul 2020 a fost unul senzațional. La jumătatea lunii iunie, actorul a devenit tată pentru prima dată, iubita lui aducând pe lume o fetiță, Maria, iar la începutul lunii decembrie a fost desemnat marele câștigător celui de-al cincilea sezon al reality-show-ului de la Pro TV, „Ferma: orășeni versus săteni”.

Augustin Viziru poate fi considerat un om fericit Și împlinit pe toate planurile, dar viața nu i-a adus dintotdeauna lucruri frumoase actorului. Vedeta a povestit recent, pe blogul Doiniței Oancea, cel mai dificil moment din existența lui: moartea tatălui. Tatăl actorului, Petru Viziru, a fost diagnosticat cu o formă avansată de cancer pulmonar în 2011. Doi ani mai târziu, în primăvara anului 2013, părintele câștigătorului de la „Ferma” a pierdut lupta cu nemiloasa boală.

„Când am aflat vestea că tatăl meu nu mai este, ceva s-a schimbat în mine. Și perioada de dinainte să se ducă a fost foarte grea, încărcată, iar aceste probleme de viață m-au maturizat brusc. Ultimii doi ani de dinainte să moară tata, au fost cei mai urâți ani din viața mea. Au fost doi ani, doi ani și jumătate, de când am aflat de boala lui și până s-a stins din viață. De acolo a început schimbarea, de atunci sunt altfel. În momentul în care au apărut problemele, greutățile, boala tatei, atunci a avut loc trezirea mea. Din copilul rebel, am devenit bărbat”, a mărturisit Augustin Viziru.

Această experiență extrem de dificilă, spune Viziru, a fost pentru el o adevărată lecție de viață: „A fost o perioadă grea însă, în același timp, chiar dacă m-a marcat, cred că, de fapt, este cea mai bună chestie care a putut să ni se întâmple. Pentru că, acum am capacitatea necesară să fac diferența dintre rău și bine și să pot să îmi educ fetița așa cum trebuie.”

Sursa foto – Facebook

