Are sau nu Mihai Mitoșeru o nouă iubită? Ce spune mama lui

În urmă cu doi ani, Mihai Mitoșeru și Noemi s-au despărțit. Cei doi se iubeau de 13 ani, s-au căsătorit, iar după 4 ani de căsnicie au decis să divorțeze. La momentul despărțirii, vedeta de televiziune spunea că între el și Noemi intervenise obișnuința, iar acesta ar fi fost principalul motiv al separării.

„Din păcate nu am plecat cu alta, nu a fost ea cu altul, nu ne-am bătut, nu avem “mobila” de împărțit! La noi (după 13 ani!) a intervenit ce e cel mai rău: obișnuința! Și nu am știut sa facem ceva sa trecem peste! Nu cred cred ca e bine sa trăim din inerție, nu avem copii care sa ne țină împreuna, meritam sa nu pierdem nici măcar o zi in care sa putem sa fim Fericiți! Împreuna sau separat! De data asta am hotărât amândoi sa încercam separat! Sper din toată inima mea ca Noemi sa fie și mai fericita de cât a fost in ultimii 13 ani si știu ca si ea îmi dorește la fel. Va mulțumesc tuturor pt faptul ca sunteți lângă noi! ?” , scria Mihai Mitoșeru pe pagina sa de Facebook, în luna septembrie a anului 2019.

A trecut ceva vreme de la despărțirea lor, iar în ultimele luni au apărut fel de fel de zvonuri cum că Mitoșeru și-ar fi găsit o iubită nouă. Totul a pornit de la faptul că Mihai spusese în cadrul unei emisiuni că “a întâlnit o fată ok”. Recent, mama lui, Camelia Mitoșeru a dezmințit faptul că Mihai s-ar fi cuplat din nou, spunând că el a rămas în relații bune cu Noemi și aceasta încă o mai vizitează.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Mihai nu are nicio iubită! Este doar o prietenă acea fată nimic mai mult. Știu că încă ține la Noemi, este foarte atent cu ea, să nu o deranjeze cu ceva anume. De când au divorțat, de doi ani, Noemi a mai trecut pe la mine, am stat amândouă de vorbă, ne-am mai auzit și la telefon. Eu nu știu de ce au divorțat? Mi-aș dori tare mult să se împace că îmi este dragă de ea, îmi place. Nu mă bag, este decizia lor, nu m-am băgat niciodată în problemele lor, dar eu aș vrea ca amândoi să revină la sentimente bune”, a spus mama lui Mihai, potrivit playtech.ro.

Camelia Mitoșeru este de părere că motivul divorțului dintre Mihai și Noemi ar fi din cauza unor probleme persoanel peste care fosta noră nu a putut trece.

„Cred că s-au despărțit pentru că Noemi a făcut o depresie când a murit tatăl său și nu s-a tratat, nu a fost la un terapeut. Ea spunea atunci că nu, nu este adevărat acest lucru, că nu din cauză că tatăl său a murit s-a despărțit de Mihai, dar eu așa cred”, a adăugat aceasta.

Foto – Facebook