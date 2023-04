Anna Lesko și-a aniversat fiul: „Nici măcar varicela nu ne-a oprit să sărbătorim”

Anna Lesko și-a sărbătorit fiul, în urmă cu câteva zile, într-un mod aparte. Adam a împlinit nouă ani.

Artista a ținut să îi ofere băiatului ei, care nu trece printr-o perioadă tocmai bună, pentru că are varicelă, câteva amintiri de neuitat, așa că s-a pregătit temeinic pentru această zi și nu a ezitat să intre în bucătărie.

„Nici măcar varicela nu ne-a oprit să sărbătorim 9 anișori voioși. La mulți ani, Adam! Mă faci mândră cu fiecare zi ce trece. De dimineață, Adam a spart o jucărie din care a ieșit un lichid care a pătat pătură de pe pat și hăinuțele de pe el. A venit în grabă plângând să mărturisească năzbatia. Era tare emoționat și abia se putea stăpâni din plâns”, mărturisește Anna pe o rețea de socializare.

Anna Lesko, despre relația cu Adam

Momentul a impresionat-o pe vedetă, care a făcut totul pentru ca Adam să își revină rapid și să dea uitării situația cu pricina.

„L-am verificat rapid dacă nu s-a accidentat pe undeva apoi l-am strâns în brațe și i-am spus: Important este că nu te-ai rănit! Ascultă, iubitul meu, este foarte important să greșești ca să poți învața pe viitor. Doar așa poți înțelege evoluția. În plus, mă încânta că ești responsabil și îți pasă de lucrurile care te înconjoară pentru care mami a muncit.

I-am pupat obrajiorii roșii înghițind lacrimile calde și sărate, cele mai gustoase din tot universul. Ne-am lipit unul de celălalt, a oftat de câteva ori și s-a liniștit”, adaugă Anna.

Anna Lesko a renunțat la tatăl copilului ei după opt ani

Anna Lesko a ales, după opt ani de relație, să se despartă de Adrian, tatăl copilului ei, și a făcut totul ca Adam să nu sufere.

„Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o. Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa… pur şi simplu, să treacă.

Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. Ne-am apropiat foarte tare, am împărţit scena împreună, drumurile le făceam împreună, casa împreună, problemele împreună, totul împreună.

El DJ, eu cântăreaţă. Nu merge, se macină foarte mult, se uzează enorm. Ne-am înţeles foarte bine, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, dar s-a dus”, spunea Anna Lesko la Digi 24.

„Copiii nu au voie să știe de problemele noastre”

Artista i-a explicat situația copilului și l-a asigurat că va fi întotdeauna iubit de amândoi. „Când am avut discuții ceva mai aprinse cu Adrian, am spus stop, copilul nu trebuie să audă.

E foarte important să nu implicați copiii, sunt coală albă. Nu au voie să știe de problemele noastre. Nu e bine să afle chestiile astea acum. Lasă-l pe el să știe ce înseamnă dragoste, ce înseamnă trădare. Ține-l departe de conflict”, a adăugat Anna Lesko.

