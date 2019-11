Andreea Esca, dezvăluiri despre problemele cu kilogramele

Andreea Esca este una din cele mai îndrăgite vedete de la noi, atât din prisma carierei de jurnalistă, cât și prin frumusețea naturală și personalitatea caldă.

Jurnalista nu a avut schimbări foarte mari de look de când a ajuns în ochiul publicului acum două decenii. Cu toate astea, ea a confesat într-un interviu cu Viva! că s-a confruntat constant cu oscilații de greutate.

„Am fluctuații de greutate destul de mari, doar că încerc să le maschez într-un fel sau în altul”, a zis ea. „Mă rog, nu pot să spun că am avut niște fluctuații care chiar să se observe îngrozitor, dar nu am fost niciodată vreo persoană slabă, cum nu am fost niciodată foarte grasă. Aș minți să spun, nu sunt extrem de preocupată de acest aspect. Mi se pare important, dar nu chiar foarte important”.

Secretul pentru a reveni la greutatea ideală pentru ea este să identifice excesele alimentare și să le pună capăt. „În momentul în care văd că depășesc orice limită, după criterile mele, pur și simplu mănânc mult mai puțin”, a spus ea. „Sport am făcut dintotdeauna, fac nonstop mișcare, nu e ca și cum la un moment dat nu mai fac sport și de aici mă îngraș. Mă îngraș pentru că mănânc! Și atunci când consider că am depășit niște limite mănânc mult mai puțin”.

Foto – Libertatea

