Andreea Berecleanu o atacă pe Angela Gheorghiu după ce s-a aflat că marea soprană a colaborat cu Securitatea, iar faptele sale au avut consecințe.

Știrista de la Prima TV face apel la familia regală pentru a-i fi retrasă distincția regală “Nihil sine Deo”, care i-a fost acordată artistei de către Regele Mihai în urmă cu câțiva ani. Conform unei anchete declanșată de ziarul Libertatea, artista semna notele informative sub pseudonimul Gina.

„Derapajele au venit constant și chiar public, desigur printre zâmbetele largi învățate din facultate, ca instrument de mișcare scenică”

Andreea Berecleanu are convingerea că talentul nu are legătură cu caracterul unui om și acest lucru este valabil și în cazul Angelei Gheorghiu.

„Pentru mine, angajamentul de colaborator al “ Ginei” (căci așa se semnează și în zilele noastre pentru apropiați Angela Gheorghiu) nu este o surpriză. Am avut ocazia să observ de-a lungul vieții că talentul nu are legătură cu caracterul sau cu firea unui om. Inclusiv în ceea ce o privește, derapajele au venit constant și chiar public, desigur printre zâmbetele largi învățate din facultate, ca instrument de mișcare scenic”, scrie Andreea Berecleanu pe Facebook.

Andreea Berecleanu o condamnă pe Angela Gheorghiu pentru faptele sale

Vedeta consideră că artista nu are nicio scuză pentru faptele sale, pentru că mulți oameni au avut de suferit. Andreea Berecleanu îl contrazice pe Stelian Tănase, care a susținut că mulți au acceptat pactul cu Securitatea pentru că nu au avut încotro.

„Atenție la acest aspect! Pe mulți dintre artiști îi ajută și în viață de zi cu zi această aparență, asta nu înseamnă că reflectă de fiecare dată vreo bucurie a sufletului. Dar să revenim la Gina. Ea a semnat acea notă informativă, ea a semnat acel angajament! Sunt fapte, nu impresii sau păreri.

Din punctul meu de vedere, nu există nicio scuză și nu împărtășesc niciodată ceea ce a lăsat Stelian Tănase să se înțeleagă referitor la unii colaboratori ai Securității. “Nu au avut încotro sau au făcut-o într-un moment de slăbiciune!”.

Dl Octav Bjoza, luptător anticomunist și fost deținut politic, poate contrazice aceste afirmații, trăiește și îl cunoașteți bine, domnule Tănase. La fel și rudele celor care au avut de suferit”, adaugă Andreea.

Ce așteaptă Andreea Berecleanu de la familia regală

Știrista speră că familia regală va lua atitudine și soprana va rămâne fără distincția regală “Nihil sine Deo”, care i-a fost acordată de Regele Mihai.

În ceea ce o privește pe Angela Gheorghiu, publicul va ști de acum înainte despre acest gest făcut de artista, fără să fi fost constrânsă. Ci dintr-o alegere personală, poate chiar din dragoste și patriotism. Eu, că simplu cetățean al acestei țări, îmi doresc să-i fie retrasă distincția regală “Nihil sine Deo”, acordată artistei de către Regele Mihai, acum câțiva ani. Familia regală a României. poate face această reparație acum, prin reprezentanții ei. O va face?

Conform Libertatea, în vara lui 1987, când era în anul III de facultate, soprana Angela Gheorghiu a semnat un angajament de colaborator al Securității, conform dosarului din arhivele CNSAS cu cota R 079764.

Angela Gheorghiu: „Nimeni niciodată nu mi-a făcut o invitație la Festivalul Enescu”

Angela Gheorghiu s-a declarat, în repetate rânduri, dezamăgită că nu e chemată să cânte pe o scenă din România.

„Nimeni niciodată nu mi-a făcut o invitație la Festivalul Enescu, în 27 de ani! Nimeni niciodată nu mi-a adresat o invitație serioasă pe o scenă din România! Eu nu am debutat încă România. Invitația ultimă pe care eu am primit-o chiar m-a jignit, pentru că am zis «Măi, sunteți chiar inculți!». Am primit o invitație de la un prieten și coleg, Andrei Șerban, împreună cu o nouă directoare, într-o nouă producție absolut hidoasă a unei operete la Opera Română din București.

Deci voi nu știați că eu nu pot să debutez ca o artistă lirică de operă într-o operetă de care tu vrei să-ți bați joc, că a fost absolut îngrozitor, după ani de zile nu-mi dai un telefon «Eu sunt, Angela, ce mai faci? Ce ți-ar face plăcere sau cu ce ai vrea să debutezi în patria ta?». Nu am auzit asta până acum“, spunea Angela Gheorghiu în emisiunea ,„Mic dejun cu un campion“, la TVR 2.

Foto: Facebook