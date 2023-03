Angela Gheorghiu se distrează cu iubitul tinerel în America. Cei doi bifează în acest an 10 ani de relație

A renunțat la carieră pentru Angela Gheorghiu, iar astăzi o urmează peste tot în lume! Au fost uniți de muzică și de o dragoste mare, iar diferența de 22 de ani dintre ei nu a fost niciodată un impediment.

Angela Gheorghiu și iubitul tinerel trăiesc acum momente de neuitate în America, mai precis în California, iar fericirea li se citește pe chip.

Soprana a trecut în trecut prin câteva relații complicate, dar povestea cu Mihai Ciortea a făcut-o să vadă viața cu alți ochi. Diva a marcat nouă ani de relație cu dentistul mai mic cu 22 de ani, anul trecut, în septembrie. Artista a vorbit atunci despre sentimentele frumoase ce îi leagă.

Angela Gheorghiu și Mihai vor marca anul acesta 10 ani de relație

”Sărbătorim astăzi, la Viena, cea de-a 9-a aniversare! Mulțumesc, Mihai, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă iubirea adevărată. Tu ești și vei fi mereu totul pentru mine!”, scria Angela Gheorghiu, anul trecut, pe un cont de socializare.

Cum a început povestea dintre Angela Gheorghiu și Mihai Ciortea

S-au întâlnit întâmplător și viața i-a adus împreună. „Pe Mihai l-am cunoscut la Royal Opera House în momentul cel mai trist al vieţii mele private, după mari dezamăgiri. El era un admirator de-al meu de o viaţă, şi un mare iubitor al muzicii clasice şi al teatrului. De un an îl vedeam împreună cu fratele lui geamăn şi cu părinţii lor după diferite spectacole prin Europa şi America. Admiratori înfocaţi, de mare clasă! Desigur, nu a fost uşor să acceptăm că s-ar putea naşte o adevărată iubire între noi. Am înţeles amândoi că doar o dragoste mare, onestă şi statornică ne poate face să trăim cu adevărat frumos. Şi asta este ceea ce simţim unul pentru celălalt. Mihai este un bărbat frumos sub toate aspectele, parcă nici n-ar fi real.

Un adevărat domn, cu un temperament, o cultură şi educaţie cum nu speram să mai găsesc vreodată. Este un tip de bărbat pe cale de dispariţie, cum îl tachinez uneori, e îngerul meu pe pământ. Familiile şi prietenii noştri ne adoră împreună şi suntem într-o armonie perfectă, un vis pe care îl trăiesc, în sfârşit, aievea”, povestea soprana pentru revista Elle.

Anghela Gheorghiu, traumatizată de mariajul cu Roberto Alagna

Angela Gheorghiu a recunoscut că mariajul cu Roberto Alagna a fost un calvar.

Într-un interviu pentru cotidianul britanic The Independent, vedeta susținea că mariajul cu tenorul francez reprezintă „cea mai neagră pagină a vieții” ei.

„ Am fost foarte înţelegătoare cu Roberto în această chestiune, pentru că în Franţa, unde locuieşte el, acest lucru ar fi o mare problemă. În viaţă, accepţi anumite lucruri din partea bărbatului tău, dar eu nu am mai vrut să continui să trăiesc cu ideea că omul meu este violent”, mărturisea soprana.

„Era violent și în fața familiei mele, dar și în fața familiei sale. Am trecut prin asta. Am spus ani de zile că nu pot crede asta, că va fi bine. Dar este ca o boală. Chiar dacă ești cea mai furioasă persoană, să te ridici și să îți lovești soția, așa ceva nu se poate. Și să faci asta în fața în fața tatălui tău și a fratelui și ei să nu spună o vorbă? Asta e viața mea”, adăuga Angela Gheorghiu.

Artista recunoștea că a știut ce temperament are Roberto încă de la începutul mariajului. „Când ești îndrăgostit, ești complet orb. Și nu știi, nu vrei să știi”, mai spunea vedeta.

