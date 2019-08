Andreea Bălan, mesaj tulburător după crimele din Caracal: “Eu acum ce le învăț pe fetele mele? Să sune prima oară la 112 sau pe noi, părinții?!”

Andreea Bălan, în vârstă de 35 de ani, s-a arătat de-a dreptul șocată și revoltată de situație, după ce a ascultat conversația dintre Alexandra Măceșanu, fetița răpită de criminalul din Caracal, și operatorul de la 112: “Dacă copilului meu i s-ar vorbi la 112 așa cum a vorbit acel polițist cu Alexandra, nu știu ce aș face… Adică, aș face multe și mai ales i-aș face lui. Frustrarea și furia unui părinte nu au limite. Să îi vorbească atât de civilizat și frumos Alexandra și el sa o ia la mișto, să o mai și mintă: «Ajunge în 2 minute echipajul», e bătaie de joc. Și mai are tupeul în public să spună că nu a făcut așa. Am plâns când am ascultat vocea Alexandrei și mi-am imaginat ce e în sufletul părinților ei și m-am speriat.

Nu vreau ca nimeni să treacă prin ce trec ei acum. Îmi pare tare… tare rău. Eu acum ce le învăț pe fetele mele: să sune prima oară la 112 în caz de pericol sau pe noi, părinții?!”, – a scris Andreea Bălan pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Arhivă

