Andreea Antonescu și Ștefan Manolache s-au despărțit

Deși în acte este încă căsătorită cu Traian Spak, cu care are și o fetiță, de câteva luni Andreea Antonescu forma un cuplu cu Ștefan Manolache. Însă, aceasta a decis să pună punct relației chiar în momentul în care mergeau spre Iași, la părinții acestuia.

Jumătatea brunetă a trupei Andre a confirmat despărțirea de iubit, însă fără a preciza care a fost motivul care a dus la această decizie.

„Da, ne-am despărțit. Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, a declarat vedeta pentru Wowbiz.

După ce s-au despărțit, cei doi au șters fotografiile în care apăreau împreună de pe conturile de socializare.

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro