Andreea Antonescu, emoții și lacrimi la „Ferma”. Vedeta nu s-a mai putut abține: „A fost cea mai importantă persoană pentru mine”

Andreea Antonescu (38 ani) este o fire optimistă, o persoană pozitivă care are mereu zâmbetul pe buze și care încearcă să privească adesea partea plină a paharului. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că în spatele acestei prezente radiante se ascunde o fire sensibilă. Una dintre marile drame ale vieții Andreei a fost moartea tatălui său. Vedeta și-a adus recent aminte de îngrozitorul moment și a izbucnit în lacrimi în fața colegilor din emisiunea „Ferma”, difuzată la Pro TV, la care participă momentan.

În vara anului 2001, tatăl Andreei, Gheorghe Antonescu, s-a stins din viață din cauza unui stop cardiac. Andreea nu vorbește des despre pierderea părintelui ei, dar într-unul dintre episoadele show-ului “Ferma”, artista a trecut printr-un moment delicat și și-a adus aminte cu multă nostalgie și tristețe de tatăl ei. Totul s-a petrecut când unul dintre concurenți a cântat la chitară piesa “Rugă pentru părinți”, pe versurile lui Adrian Păunescu, o melodie ce i-a stârnit mari emoții Andreei. La auzul acestui cântec, pe vedetă au năpădit-o lacrimile.

“Tatăl meu pentru mine a fost cea mai important persoană. Îmi amintesc că atunci când s-a întâmplat (decesul – n.r.) am simțit pentru o fracțiune de secundă că am rămas fără ochi, fără nas, fără urechi, fără mâni, fără picioare, fără nimic. Sunt convinsă că de undeva de acolo de sus tata are grijă de mine și-mi doresc foarte tare să cred că este și mândru de mine. Îmi amintesc că îmi spunea – ‘Mă bucur că te superi acum pe mine și mi-aș dori ca la vârsta de 30 de ani să-mi mulțumești și să-mi dai dreptate’. Și a avut dreptate. Atunci când îmi amintesc vorbele lui, nu-mi rămâne decât să mă uit în sus, să zâmbesc și să-i mulțumesc în gând pentru tot”, a mărturisit vedeta în cadrul emisiunii.

Sursa foto – Facebook

