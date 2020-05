Andreea Antonescu, curtată de fotbaliști: „Am atins un subiect care nu îmi place”

Andreea Antonescu nu este nici până în prezent divorțată de soțul său, Traian Spak, însă totul ține doar de întocmirea unor proceduri legale, cei doi ne mai fiind legați decât de fetița pe care o au împreună, Sienna.

Andreea Antonescu a oferit un interviu pentru ProSport Live în care, printre altele, a fost întrebată dacă a fost vreodată abordată de fotbaliști: “Oh, Doamne, am atins un subiect care nu îmi place! Da… și chiar în urma apariției acelei reviste Playboy, știi cum… deodată au început să apară mesajele din partea lor. Și m-am gândit: Ah, de fapt, asta era cheia succesului! Dar, îți spun sincer, nu m-a interesat vreodată acest subiect. Sau nu m-a interesat vreodată să am o relație cu cineva din acest domeniu.

Întotdeauna am considerat că sunt o persoană căreia îi place continuitatea, o persoană serioasă, o persoană care dacă începe un lucru – acum nu depinde totul de mine – speră în povestea aia până la final, știi? (…). Am considerat că nu știu dacă are rost să mă ridic eu la acel nivel. Pentru că aventurile nu mi-au plăcut vreodată. Și iar sunt răutăcioasă”. – a răspuns Andreea Antonescu fără a-și dori să ofere numele fotbaliștilor care au curtat-o.

