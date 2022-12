Anda Călin, detalii despre căsătoria cu Liviu Vârciu și afacerea prin care vrea să câștige bani. „El a mai tăiat din invitați”

Anda Călin și Liviu Vârciu formează un cuplu de mai bine de 6 ani. Sunt părinții a doi copii, însă până acum relația lor nu s-a oficializat și în fața ofițerului de stare civilă.

Zilele trecute, Anda a vorbit despre relația sa cu prezentatorul de la Antena 1 și a dezvăluit că până în acest moment între ei doi au existat mici neconcordanțe în ceea ce privește căsătoria.

Anda Călin, despre căsătoria cu prezentatorul de la Antena 1

Partenera lui Liviu Vârciu a povestit despre noul ei proiect și despre cum își împarte mai nou timpul între carieră și familie. Anda și-a deschis de curând un salon de înfrumusețare în zona de nord a Capitalei, scrie Click!.

„Am deschis un salon, iar majoritatea timpului îl petrec acolo. Sper ca prin acest salon să înglobez toate serviciile. Am investit mult în această afacere, mai mult decât stabilisem eu inițial. Afacerea pe care o am nu este cadou din partea soțului. Eu de mult voiam să deschid ceva pe partea de remodelare corporală, dar a apărut recent oportunitatea aceasta cu salonul și am zis să le am pe toate la un loc. De trei săptămâni am început și văd că am ceva cliente.”, a declarat Anda Călin pentru sursa citată.

Anda Mărturisește că Liviu Vârciu a fost cel care a încurajat-o și a sprijinit-o atunci când a luat decizia de a începe această afacere, dar ulterior a lăsat-o pe ea să ia deciziile cele mai importante.

Anda Călin și-a deschis un salon de înfrumusețare

Liviu Vârciu și Anda formează un cuplu încă din anul 2016. Au existat între ei momente tensionate, însă în prezent stadiul relației lor este unul excelent. Anda și Liviu au împreună doi, o fetiță, Anastasia în vârstă de 5 ani și pe mezinul familiei, pe Liviu Matei în vârstă de 2 ani.

„Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în altfel. Un pic așa să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic. Nu prea ne vedem pe timp de zi, eu sunt la salon, iar el e la filmări, ajunge târziu.”, a mai spus, pentru Click!, Anda Călin.

Liviu Vârciu a devenit cunoscut ca membru al trupei L.A., cu care a avut un succes gigantic, mai ales prin prisma melodiei „Ochii Tăi!”. Ulterior, el a făcut parte din mai multe proiecte tv la diverse posturi de televiziune, precum Pro TV, Antena 1 și Kanal D.

Cele mai cunoscute emisiuni pe care le-a moderat sunt ”Roata norocului” și „Prețul cel bun”. Când nu a prezentat emisiunile, Liviu a fost concurent în cadrul lor. A participat la „Asia Express” și ”Te cunosc de undeva”.

Pe lângă astfel de formate, Liviu a mai apărut și în serialele ”State de România” și ”Secretul Ramonei”.