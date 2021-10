Anda Adam formează de câteva luni un cuplu cu un tânăr numit Yosif Eudor Mohaci. În septembrie 2021, în emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, solista a dezvăluit că ea și Yosif s-au logodit.

În fiecare episod al show-ului, concurentele trebuie să prezinte o ținută și povestea cu gândul la care au creat outfitul. De această dată, cântăreața a îmbinat realul cu imaginarul și a dezvăluit că s-a logodit. „Am vrut să arăt că am un inel foarte drăguț. Iubitul meu misterios jur că este născut de Valentine’s Day, pe 14 februarie. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El e francez”, a declarat Anda.

Anda Adam își dorește să devină din nou mamă: „Sunt o familistă convinsă”

„Asta este o cojiță împletită dintr-un aliaj incert care valorează circa 0,11 lei la preț de retail. Cu tot cu prețul magazinului ajunge la un 6 lei”, a glumit Maurice Munteanu. „Inelul pe bune l-am lăsat acasă pentru că este prea scump și mi-a fost teamă să-l iau la filmări. Este în seif”, a completat solista.

Din fostul mariaj cu Sorin Andrei Nicolescu, Anda are o fiică, Evelin, care va împlini 6 ani în noiembrie. Recent, artista a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă.

„Îmi doresc foarte tare să mai am copii, am spus-o mereu. Cum o să vrea și Dumnezeu, cred că de acolo, de sus, vine lucrul acesta. Pentru mine este foarte important să îi dorim, să îi chemăm, dar cred că vin și trimiși de Divinitate. Ador copiii, sunt o familistă convinsă, mi-aș dori mai mulți copii”, a declarat Anda Adam pentru Fanatik.

Anda a publicat în mediul online primele fotografii alături de noul partener în august 2021. În dreptul acestora a scris: „Mă simt binecuvântată! Te iubesc!”.

„Te iubesc cu adevărat, femeie minunată și unică! Iubesc cu tot ceea ce sunt tot ceea ce ești. Îți iubesc formele și toate imperfecțiunile perfecte!”, a comentat bărbatul, ultimele două fraze redând versurile piesei All of Me a solistului John Legend.

„Superbi! Trăiește viața așa cum vrei!; Foarte drăguț tipul! Fericire maximă!; Mă bucur foarte mult că ești fericită în sfârșit, chiar se vede că sunteți foarte îndrăgostiți!; Faceți un cuplu foarte frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării artistei.

