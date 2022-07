Anda Adam a pierdut procesul evacuării sale din locuința din Bragadiru. Apelul i-a fost respins

Anda Adam (42 de ani) a fost acuzată că a locuit mai multe luni ilegal într-un imobil din Bragadiru. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, proprietara locuinței a cerut o hotărâre executorie de evacuare. Solista a făcut apel, însă instanța i l-a respins. Hotărârea Tribunalului Ilfov este definitivă.

Atunci, artista a redat versiunea ei asupra celor întâmplate.

„De bună-credință și cu acordul lui (n.red.: ginerelui proprietarei), mi s-a dat cheia și mi s-a spus: «Da, intră, amenajează-ți casa pentru că nu am nici eu acte (n.red.: de succesiune, proprietarul fiind decedat). Când vor fi gata, finalizăm vânzarea-cumpărarea și ne auzim după». Am stat toată vara în șantier. Am intrat și am investit bani. M-am ocupat de amenajare, am stat cu muncitorii toată vara, timp pierdut zi și noapte. I-am spus că, atunci când e gata cu actele, îi voi transmite și cum achiziționez: cu banii jos sau prin credit imobiliar”, a declarat Anda Adam pentru Click!.