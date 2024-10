Anca Ciota, după 18 ani de relație cu soțul ei, cântărețul Phelipe: „Nu știam nimic despre el până atunci, dar acum sunt cea mai mare fană” / Exclusiv

Anca Ciota ne-a acordat primul interviu după retragerea din televiziune și ne-a vorbit despre carieră, dar și despre povestea de iubire pe care o trăiește, de 18 ani, cu soțul ei, cântărețul Phelipe. Fosta prezentatoare recunoaște că, într-o relație, ambii parteneri trebuie să facă eforturi și că „orice relație trece prin suișuri și coborâșuri și este foarte important ca ambii parteneri să facă niște compromisuri”.

Anca Ciota (38 de ani) ne-a acordat primul interviu după ce a decis să se retragă din televiziune, pentru a se dedica proiectelor online. În exclusivitate pentru Unica.ro, Anca ne-a spus că „am luat o pauză, lucrez în televiziune de 16 ani și am făcut de toate”. Aflăm cum a dat la Jurnalism împotriva dorinței părinților ei și cum a început să lucreze, de la 22 de ani, ca reporter. Anca Ciota recunoaște că nu a fost nevoie să facă niciun compromis major în viață și mereu a ales calea corectă.

Anca Ciota vorbește cu drag despre soțul ei: „Cred că din partea lui a fost dragoste la prima vedere sau pasiune la prima vedere. A fost foarte insistent și a apelat la toate trucurile până m-a cucerit, inclusiv la vocea lui”

Anca Ciota este mămica lui Liam, băiețelul ei și al lui Phelipe, care a împlinit 2 ani. Se declară o mamă relaxată, care încearcă să înțeleagă toate schimbările din viața fiului ei. Recunoaște că nu a trecut prin depresia postnatală și că, în sfârșit, soțul ei s-a întors să doarmă în patul conjugal. Anca Ciota ne spune de ce a decis să ia o pauză din televiziune, după atâția ani petrecuți la KanalD.

„Am decis să iau o pauză, tocmai pentru că lucrez în televiziune de 16 ani și am făcut de toate. Consider că e momentul să explorez și exploatez și alte zone”, ne-a mărturisit Anca Ciota.

Anca este împreună cu soțul ei, cântărețul Phelipe, de 18 ani. Recunoaște că, în afară de iubire și respect, nu există vreun secret pentru ca o căsnicie să dureze. Ne vorbește despre micul ei viciu, dulciurile, pentru că „dimineața, la cafea, îmi place să mănânc și puțină ciocolată sau niște biscuiți”. Anca Ciota ne dezvăluie, în exclusivitate, ce a făcut în perioada în care a fost plecată în America.

„Televiziunea a fost prima mea dragoste”, mărturisește Anca Ciota

De ce tocmai televiziune? Ce te-a atras spre acest domeniu?

Televiziunea a fost prima mea dragoste, chiar dacă acum am luat o pauză în care îmi doresc să explorez domeniul vast al online-ului. De mică am fost fascinată de lumea televiziunii, mi-am dorit sa lucrez într-o redacție, să fiu în mijlocul evenimentelor. În clasa a XII-a am hotărât, împotriva dorinței părinților, să dau la jurnalism și, de la 22 de ani, am ajuns să lucrez ca reporter, la știri.

„Lucrez în televiziune de 16 ani și am făcut de toate”

Cum ai ajuns la KanalD? Îți mai aduci aminte primele emoții, prima bâlbă?

La KanalD am ajuns când s-a format echipa pentru emisiune „Drept la țintă” . A fost un proiect de succes care m-a format și m-a călit pentru toate situațiile posibile și imposibile. Apoi a urmat Wowbiz, rubrica „Drumul spre celebritate” și Meteo. Iar acum am decis să iau o pauză, tocmai pentru că lucrez în televiziune de 16 ani și am făcut de toate. Consider că e momentul să explorez și exploatez și alte zone, iar proiectele din online necesită timp, dar și posibilitatea de a te deplasa în țară și în afara ei.

Anca Ciotea vrea să exploreze domeniul online. Sursă foto: Arhivă personală

Cum este mămica Anca? Băiețelul vostru are deja doi ani.

Eu zic ca sunt o mămică relaxată. Am observat că, dacă reacționez cu panică și copilul intră în panică. Încerc sa îl las să exploreze, înțeleg că este o vârstă destul de dificilă cu tantrumuri, emoții, dificultăți la somn. Iau fiecare zi așa cum este, fără stres, fără panică.

Anca Ciota este ajutată zilnic de soțul ei, cântărețul Phelipe. „Soțul meu chiar este tată cu normă întreagă”

Cum te ajuta Phelipe, este un tătic cu normă întreagă?

Soțul meu chiar este tată cu normă întreagă. Ne împărțim ziua în funcție de activitățile fiecăruia. De cele mai multe ori, prima parte a zilei este a lui. După micul dejun, pleacă amândoi în parc, apoi mănâncă, se culcă și, după trezire, intru eu mai mult în program. Este minunat când ambii părinți pot sa fie prezenți în viața copilului și își împart sarcinile.

Anca Ciotea alături de familia ei. Sursă foto: Arhivă personală



Tot pe canapeaua din studio doarme sau s-a mai schimbat ceva între timp?

A fost avansat, doarme în dormitorul matrimonial acum (râde). Dar lui Liam, fiind încă mic, îi acord foarte multă atenție în continuare și în timpul nopții.

Ce spune Anca Ciota despre depresia postnatală. „Nu vreau să mă avânt cu sfaturi”

Ai trecut și tu prin depresia post natală?

Știu că multe femei trec prin asta și îmi imaginez că nu e ușor. Eu nu am avut această problemă de asta nu vreau să mă avânt cu sfaturi. Cred că este foarte important să ai soțul alături, sa fie implicat, să te înțeleagă. Și să ai ajutor de la bunici, socri, oricine… contează enorm.

Arăți foarte bine. În cât timp ai reușit să-ți revii după naștere?

Mulțumesc foarte mult. Mi-am revenit destul de repede. Cam după 3 luni aveam deja kilogramele dinainte de sarcină. Am și avut noroc de o sarcină ușoară, nu am pus foarte multe kilograme și am făcut sport până în luna a 8-a.

Cum se menține în formă Anca Ciota. „Problema cea mai mare o am cu dulciurile”

Faci sport, eviți anumite alimente?

În ultimul timp nu am reușit să fac sport deloc. Încerc să am grijă la alimentație și aleg mereu variante sănătoase. Problema cea mai mare o am cu dulciurile. Dimineața, la cafea, îmi place să manânc și puțină ciocolată sau niște biscuiți, dar, în ultimul timp, mi-am înfrânat această plăcere.

Anca și soțul ei, Phelipe, sunt împreună de 18 ani. Care e secretul relației lor

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Phelipe? Erai o fană a muzicii lui sau a fost doar o întâmplare?

A fost foarte de mult. Au trecut cam 18 ani. Ne-am cunoscut la o petrecere, printr-o prietenă comună. Nu știam nimic despre el până atunci, dar acum e clar, eu sunt cea mai mare fană a muzicii lui.

Sincer, cine pe cine a cucerit?

El m-a cucerit pe mine. Cred că din partea lui a fost dragoste la prima vedere, sau pasiune la prima vedere. A fost foarte insistent și a apelat la toate trucurile până m-a cucerit, inclusiv la vocea lui. În prima seară în care ne‐am cunoscut, mi-a cântat o melodie de la BoyzIIMen.

Anca Ciotea și Phelipe. Sursă foto: Arhivă personală

Anca Ciota, o femeie cu experiență: „Orice relație trece prin suișuri și coborâșuri”

Au trecut 18 ani de când sunteți împreună. Care este secretul unei relații frumoase și de lungă durată?

Nu cred că există vreun secret, trebuie doar să existe înțelegere și comunicare. Orice relație trece prin suișuri și coborâșuri și este foarte important ca ambii parteneri să înțeleagă că trebuie să depui efort. Să faci compromisuri, să îi mai dai din când în când spațiu celuilalt. Dar clar trebuie să existe iubire și respect!

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Am avut o copilărie foarte frumoasă! Am stat foarte mult și la țară, la bunici și sper să aibă și Liam parte de această experiență. Îmi plăcea să mă joc cu copiii și am avut multe activități: înot, balet, tenis.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

La amândoi! Am avut o relație foarte frumoasă cu amândoi. Au fost și sunt niște părinți extraordinari care m-au susținut și mi-au oferit toată libertatea.

Cum a copilărit Anca Ciota. „Trăiam într-un oraș mai mic, nu prea erau multe tentații”

Cum erai în liceu, timidă sau rebelă?

Nici, nici! Am fost o adolescentă responsabilă care s-a distrat suficient, dar a și învățat cât trebuie. Erau și alte vremuri, trăiam într-un oraș mai mic, toata lumea se cunoștea cu toată lumea, nu prea erau multe tentații. Pot să zic că am avut o etapă ușor mai plină prin clasa a XI-a, a XII-a, când a fost perioada majoratelor și mergeam la multe petreceri. În rest, nu le-am dat deloc bătăi de cap părinților.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Cele mai grele momente de până acum au fost când am pierdut oameni dragi din familie, și anume bunicii. Am fost foarte apropiată de ei și a fost o pierdere enormă. Am trecut peste aceasta durere pentru ca aveam și am în suflet amintirile prețioase cu ei.

Ce calități și defecte are Anca Ciota

Care este cea mai importantă calitate a ta și care este cel mai mare defect?

Cred ca cea mai mare calitate a mea este că știu sa mă integrez foarte ușor în orice grup, mă împrietenesc foarte repede cu oamenii și inspir încredere. Iar ca defect… aș putea spune lipsa încrederii în mine, sau lipsa curajului. Uneori îmi este teamă să încerc lucruri noi și îmi este foarte greu să iau decizii importante.

„Am fost în Statele Unite și am lucrat pe post de cameristă într-un hotel”, povestește Anca Ciota

Ce nu știe lumea despre tine?

Sunt o persoană foarte liniștită, cu pasiuni și activități foarte casnice. Ce nu cred ca știe lumea despre mine e că în facultate am fost în Statele Unite cu programul „Work and Travel” și am lucrat pe post de cameristă într-un hotel.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Nu îmi plac sporturile extreme sau activitățile care pot sa îmi pună viața în pericol. Deci cred că niciodată nu aș face bungee jumping, nu aș escalada munți, nu aș sări cu parapanta. Prefer adrenalina din timpul unei transmisii live (râde).

Anca Ciota nu a făcut compromisuri. Sursă foto: Arhivă personală

Anca Ciota nu a făcut niciodată compromisuri

Ai facut compromisuri în viață ?

Cu mâna pe inimă spun că NU. Nu am făcut niciun compromis major care să îmi aducă regrete sau mustrări de conștiință. Tot ce am făcut a fost asumat și mereu am ales calea corectă, fie că a fost vorba de carieră sau viață personală.

