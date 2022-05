Anca Ciota și soțul ei, Phelipe, au devenit părinții unui fiu, David Liam, pe 30 mai 2022.

„După o noapte albă, cu contracții, am ajuns la 7 dimineața la clinică, iar, în jur de 12:30, s-a născut David Liam. Este absolut perfect. Este cuminte, papă lăptic și doarme ca un îngeraș! Ne uităm la el și nu ne vine să credem ce minune am primit de la Dumnezeu”, a scris prezentatoarea TV în mediul online.

Anca Ciota, detalii despre naștere: „Am tras cu dinții până s-a putut” De ce a trebuit să nască prin cezariană

„În urma cu 2 săptămâni, cordonul s-a înfășurat foarte tare în jurul gâtului și ieșeau bătăile foarte rău la monitorizare. (…) Am venit foarte fericită la maternitate, sperând că o să nasc pe cale naturală, dar nu s-a putut, fiindcă i se încolăcea cordonul în jurul gâtului și nu putea să iasă. Mi-a fost foarte greu că nu am reușit să nasc natural. Am intrat foarte speriată în operație, îmi tremura tot corpul. Acum mă refac, e ok. Sunt bine acum, și eu și bebe”, a declarat Anca Ciota în cadrul unei emisiuni TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Am trecut cu bine peste prima noapte. Am reușit să mă odihnesc câteva ore. Astăzi am făcut și primii pași. Nu am reușit să nasc natural. Doamna doctor mi-a recomandat, conform stării mele, să facem cezariană încă de săptămâna trecută. Eu am tras cu dinții până s-a putut”, a mai spus la Insta Story.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Gina Pistol, despre problemele din timpul sarcinii: „O lună de zile am stat la pat”

Mădălina Ghenea, strălucitoare la Festivalul de Film de la Cannes 2022

Se va căsători Laurențiu Reghecampf cu iubita lui, Corina? Cuplul are împreună un fiu, Liam

„Am fost zilnic monitorizată, zilnic am făcut ecograf, până în momentul în care a reieșit clar că bebelușul nu se mai simte bine acolo, în burtică. Nu mai aveam suficient lichid, era prins cu cordonul ombilical. El s-a născut exact la termen. Încă de la început, data estimată a fost 30 mai și mă bucură faptul că fix în noaptea de duminică spre luni au început contracțiile”, a completat.

„Am ajuns luni dimineață la spital. După ce mi-au făcut toate controalele, după o noapte de contracții regulate, nu era niciun semn că aș putea să nasc natural. Bebele intra într-un fel de suferință fetală și atunci decizia clară a fost cezariana”, a mai spus.

Anca Ciota a debutat în televiziune la vârsta de 22 ani și face parte din echipa Kanal D de 11 ani, realizând reportaje și interviuri. Anca a prezentat și realizat rubrica „Drumul spre celebritate”, din cadrul emisiunii „WOWBiz”.

Foto: Instagram