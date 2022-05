Amna, despre momentele grele de după divorț: „A fost ca o perioadă de doliu”

Amna și fostul ei partener de viață au divorțat în vara anului 2019, după un mariaj de 9 ani și o relație de 12. Fostul cuplu are împreună un fiu, David. În urma separării, cântăreața s-a focusat pe creșterea fiului ei și pe carieră.

„Am reușit să trec peste doliul ăsta. Am reușit și sunt bine acum. (…) Mi-am demonstrat mie că se poate. Umăr la umăr cu cei dragi, am văzut că orice este posibil dacă vrei. (…) Când iubești cu adevărat nu ai cum să îți refaci viața imediat. Nu poți să te pui pe picioare imediat, dar acum se poate. Nu mă mai gândesc la trecut. Sunt deschisă la tot ce este nou”, a completat solista.

„Am evitat mult acest subiect, acum nu mai am probleme. A fost ca o perioadă de doliu pentru mine. Mă simțeam incompetentă. Simțeam că nu pot face asta, că nu pot face nimic. (…) Inițial ți se pare că nu o să poți, mai ales după ce el a zis că nu o să pot, dar am reușit. Azi zâmbesc din nou”, a declarat Amna recent, într-o emisiune TV.

Amna crede într-o a doua căsnicie, deși declara opusul în decembrie 2021.

Cu toate acestea, la finalul anului trecut, artista declara în emisiunea WOWnews:

Amna, dezvăluiri șocante: „Eram foarte bolnavă. Nu știam dacă o să mai trăiesc!”

Cum a depășit Amna divorțul de soțul ei după 9 ani de mariaj și 12 de relație?

„Eu nu îmi mai doresc o altă căsătorie. Nu îmi mai doresc un alt copil. Mi se pare că am trecut prin foarte multă durere în ultimii ani de căsătorie pentru că persoana de lângă mine nu a avut capacitatea de a înțelege durerea mea și cred că dacă ești profund, îți trebuie un om profund lângă tine”.

„Eu știu că noi ne-am iubit foarte mult, indiferent de ce ar crede oamenii. Era o iubire imposibilă, am trecut peste foarte multe obstacole”, mai spunea Amna în decembrie 2021, tot în emisiunea WOWnews.

„Eu îi port lui un respect foarte mare, pentru că știu ce a făcut pentru noi, pentru mine, pentru copil, pentru familie și ce am făcut noi pentru noi. Cred că ne-am distrus relația din lipsă de comunicare și din lipsa experienței în relații. Pe viitor, nu mai vreau să amestec partea profesională cu cea personală”, a mai declarat.

„Relația cu fostul meu soț a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că îl avem pe David. Am creat atâtea amintiri împreună. Mă gândesc la el cu drag, îi vreau tot binele din lume, vreau să fie fericit și îmi pare rău că nu am reușit să vorbim, să ne înțelegem ca oamenii”, a continuat.

„Noi nu ne-am despărțit pentru că nu ne mai iubeam. Pur și simplu nu am mai putut să comunicăm din cauza stresului, a oboselii. Fiecare avea frustrările lui și, dacă am vreo supărare, este faptul că nu am putut să ne înțelegem”, a completat.