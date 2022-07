Ce a făcut Alina Sorescu de ziua ei. Artista, aflată în plin divorț, a împlinit 36 de ani

Pe 14 iulie, Alina Sorescu a împlinit 36 de ani. Cântăreața și-a petrecut ziua de naștere cu familia și cu câțiva preteni apropiați. Cu toate că se află în plin divorț cu fostul soț, Alexandru Ciucu, cântăreața s-a bucurat de surprizele făcute de cei mai importanți oameni din viața ei.

Alina Sorescu este născută în aceeași zi cu regretata Mădălina Manole. Alina spune că Mădălina a fost idolul ei.

Alina și Alexandru Ciucu au împreună două fete – Carolina, în vârstă de 8 ani și Ana Raisa, de 6 ani. Cele două fetițe locuiesc cu mama lor și cu bunicii materni, într-un apartament de patru camera, din București.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au depus actele de divorț la începutul anului 2022, după o căsnicie ce a durat 13 ani. Alexandru Ciucu a depus o cerere pentru a obține custodia fetelor, dar în urma deciziei instanței, s-a stabilit ca Raisa și Carolina să rămână cu mama lor.

Nu mă gândeam că o să ajung în situația asta, dar lucrurile astea m-au călit și mă vor ajuta să mă prețuiesc mai mult, să am și mai multă încredere în ceea ce simt. Suntem liniștite (n.red.: ea și fiicele sale), într-un fel, pentru că el vrea să epuizeze toate căile de atac. Nu am cum să vorbesc mai mult, pentru că procesul este încă în curs, dar trebuie să-mi văd mai departe de activitate. În felul acesta am grijă de mine și de fetițe. Altfel nu aș avea cum să-mi întrețin numele și, noi ca oameni, ce avem de întreținut.

Suflețelul meu este încrezător că lucrurile se vor așeza, că așa e viața, și cu bune și cu rele. Nu sunt nici prima, nici ultima. Așa se întâmplă în viață, să trecem și prin momente mai puțin plăcute, dar pe care să ni le asumăm demn și să mergem mai departe cu fruntea sus, pentru copii – a precizat Alina Sorescu, în urmă cu câteva săptămâni.