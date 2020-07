Alina Pușcaș, mesaj tranșant pentru fani: „Dacă nu-mi convine ceva, elimin”

Aceasta a fost invitată în emisiunea „Showbiz Report” de pe Antena Stars, unde a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut atunci când a aflat că a fost infectată cu COVID-19.

Alina a precizat că i-a blocat pe rețelele de socializare pe cei care au acuzat-o că s-a prefăcut că a fost infectată cu acest nou virus care face victime întreaga lume.

„Pandemia scoate numai lucrurile rele din noi. La mine hatereala a fost mult mai mică. Am avut vreo zece persoane cu totul, pe care le-am și blocat și închis. Este contul meu public, pot să fac ce vreau. Dacă nu-mi convine ceva, elimin. Noi am fost mulți, noi am fost primii care am fost mulți. Niciunul dintre noi nu își dorea, sub nicio formă, pentru toți banii din lume, să fie departe de family”, a declarat Alina Pușcaș.

„Am avut fericirea de a nu fi dată afară dintr-un magazin sau alungată dintr-un parc. Dar, înainte să se testeze Marcel Pavel și presa bubuise peste tot, s-a creat o panică generală. Drept urmare, s-a întâmplat ca anumiți părinți de la grădinița la care am copiii, să-și manifeste cumva nemulțumirile”, a mai spus prezentatoarea.

În aceeași perioadă în care Pușcaș a aflat că este infectată au mai fost internați la spital, cu aceeași problemă, și colegii ei de la „Te cunosc de undeva”, Marcel Pavel, Adriana Trandafir și Andrei Ștefănescu.

Sursă foto: Instagram

