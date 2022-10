Alina Laufer a anunțat că și-a mutat gemenii la o altă creșă. Fosta soție a lui Jorge a născut prematur pe 15 februarie 2021, iar micuții au stat în spital 6 luni până au ajuns la o greutate normală.

Acum, gemenii Davina și Nathaniel sunt bine, sănătoși și merg deja la grădiniță. Vedeta de televiziune a povestit recent că a decis să schimbe creșa micuților pentru a fi mai aproape de casă.

Alina și soțul său, Ilan Laufer, s-au mutat cu familia (gemenii și Karina, fiica Alinei din fosta căsnicie cu artistul Jorge) în București. Ei locuiau anul trecut într-o vilă în Corbeanca, dar au renunțat la ea pentru un apartament în București.

Ne bucurăm să fim în oraș după atâta vreme. Am cinci camere. (…) Apartamentul are în jur de 200 mp. Am optat să închid bucătăria, pentru că eu gătesc foarte mult. Tot ce am putut să aduc de acolo am adus. Am dormit bine aici din prima noapte. (…) Nu am apucat să terminăm totul – povestea Alina Laufer, acum câteva luni, la Kanal D.