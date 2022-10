Răzvan Botezau, despre traumele din copilărie: „Urlete, țipete, mobilă aruncată prin casă!”

Răzvan Botezatu a vorbit recent despre problemele pe care le-a avut în familie, în trecut. Fostul concurent din show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici” a trecut printr-o drama care i-a marcat copilăria și pe care nici până în ziua de astăzi nu a putut să o depășească.

Prezentatorul de televiziune a povestit în cadrul unui interviu recent că a avut un tată alcoolic și violent care o bătea pe mama lui, dar și pe el.

Tata. Tată violent, tată alcoolic. Urlete, țipete, uși sparte, mobila prin casă aruncată. De foarte multe ori eu dormeam cu mama, că eram fricos de mic, și tata spărgea ușa și în somn, până să mă ridic din pat… îl vedeam pe tata peste mama. Mi-a rupt și mâna tata, eu încercând să o apăr pe mama. Țin minte că atât de tare am prins-o pe mama de cap, că el i-a dat numai în partea de jos, la ficat, de era terminată – a dezvăluit Botezatu, pentru Fanatik.

Răzvan Botezatu a mai precizat că părintele lui avea foarte mulți bani și îi irosea pe toți pe băutură.

Nu știu, am așa o ură. Nu știu să-ți zic… e așa un sentiment pentru că putea să fie altfel. El avea foarte mulți bani. El dădea foarte mulți bani pe băutură. Pleca cu euro, cu dolari la el, cu lei. Cât putea să dea pe băutură, restul îi pierdea. La câți bani făcea și la cât îl ducea capul… arunca banii pe o sticlă de alcool. Iar mama abia ne creștea. Dacă el era alături de noi am fi dus-o super bine. El nu a investit niciun ban în casa în care stau eu acum. Am făcut totul de la zero. Acoperiș, instalație de gaz, tot. Nu aveam nici cu ce să mă încălzesc.

Răzvan a mai povestit că a existat o perioadă când părinții lui s-au despărțit. Tatăl lui a murit în urmă cu ceva timp, dar Botezatu nu-l poate ierta nici dupa deces.

Nu știu dacă e vorba de iertat. Nu prea am fost la el la cimitir, nici nu mă bucur că a murit, nici nu-mi lipsește. Oricum nu a fost prea prezent în viața noastră. Mă bucur că o am pe mama sănătoasă. Ne-a lăsat foarte multe traume. Nu trebuie să-l iert eu – a adăugat el, potrivit aceleiași surse.

Răzvan Botezatu și-a recunoscut orientarea sexuală în urmă cu trei ani

Prezentatorul de televiziune a vorbit deschis depre orientarea lui sexuală în 2019.

Și ce este nou?”. Alții s-ar putea să nu fi știut sau să nu „suspecteze”. Poate vă veți întreba: trebuie încă să menționezi sexualitatea în 2019? Cred că da! Sigur, în anii trecuți s-au întâmplat multe în ceea ce privește acceptarea, dar suntem încă departe de normal. Aceste cuvinte nu ar trebui să se refere la propria mea ieșire personală, ci la cât de important este să înțelegem oameni care sunt diferiți de noi și luându-ne ca fiind diferiți de la sine înțeles – a mărturisit Răzvan Botezatu, la momentul respectiv, pentru Wowbiz.

Tot atunci, Botezatu a făcut câteva dezvăluiri despre cum a fost abuzat fizic și verbal doar pentru că unii presupuneau că este gay.

Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu… „Ăsta e gay!” – o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer… nu-mi pasa.

Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu… și cred că nimeni nu are dreptul să judece!. Presupun că nu trebuie să vă explic că faptul de a fi homosexual nu este o alegere. Ne-am născut hetero- sau homosexuali. Noi alegem doar cum să ne descurcăm. Recunosc: am fost speriat mulți ani. Ca prezentator de televiziune am fost încurajat să fiu eu însumi – a mai precizat el.

Foto – Facebook