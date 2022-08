EXCLUSIV. Alessandra Stoicescu a spus care este secretul siluetei sale. Jurnalista se află în vacanță cu familia în Mykonos

Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu, se află alături de fiica lor, Sara Maria Francesca, în vacanță în Mykonos. Deși mulți părinți se tem să meargă cu cei mici în vacanțe, mai ales în destinații îndepărtate, jurnalista și soțul ei nu au considerat niciodată acest lucru o provocare.

„Încă de când s-a născut Sara, am luat-o cu noi în toate vacanțele. Fie la munte sau la mare în România, fie la ocean, în cele mai exotice zone din lume, cu multe ore de zbor și escale. Este mereu o bucurie atât pentru ea, cât și pentru noi, să petrecem timp împreună, să o învățăm lucruri noi văzând locuri noi, oameni diferiți, culturi diverse și bogate în felul lor. Nu am considerat niciodată că e o provocare să pleci cu un copil mic, dimpotrivă, aventurile în trei sunt cele mai reușite, iar acești trei ani împreună ne-au demonstrat asta”, a declarat prezentatoarea TV.

În aprilie anul acesta, Alessandra, Sergiu și Sara au bifat o altă destinație idilică, Seychelles, cu ocazia aniversării de 46 de ani a jurnalistei.

„În vara asta, însă, am decis că e timpul pentru o provocare și am ales Mykonos pentru o săptămână. O insulă splendidă, cu un vibe aparte, cu peisaje impresionante și căsuțe albe, dar cunoscută mai mult pentru viața de noapte vibrantă. Noi nici când eram doi nu alegeam pentru vacanță locuri cu viață de noapte dar… cum ar fi viața fără provocări? Așa că am pornit la drum”, a continuat.

În ciuda reputației sale, insula grecească s-a dovedit a fi locația perfectă pentru familia prezentatoarei.

„Am ieșit cu barca în larg, am vizitat orașul cu străduțele înguste și căsuțele albe, bisericile cu acoperiș albastru ca cerul senin de Mykonos și vom reveni cu siguranță pe această insulă splendidă unde am avut parte de atâtea surprize fantastice în familie”, a completat.

Alessandra ne-a mai dezvăluit cum reușește să-și mențină silueta suplă și tonifiată.

„Secretul siluetei consider că este echilibrul, așa cum ar fi bine să îl păstrăm în toate, în viață. Astfel, îmi fac poftele, dar în cantități mici. Spre exemplu, vara asta am mâncat înghețată mai multă decât în alți ani, dar am avut grijă să nu am și alte dulciuri pe masă… Mă ajută foarte mult genele bune, dar îmi feresc existența de excese alimentare și de stres, pe cât posibil. Cel mai eficient sport este jocul cu Sara, cu care alerg, fac ridicări și coborâri, genuflexiuni cu ea în brațe… este cel mai bun și mai plăcut antrenament, știu că îmi vor da dreptate toate mamele :)”, ne-a mai declarat jurnalista.