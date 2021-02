Adrian Nartea și Gabriel Dorobanțu, lăsați fără bani în conturi de o grupare infracțională

Mai multe persoane s-au trezit cu conturile bancare goale din cauza unei grupări de infractori care a folosit o metodă nouă de clonare a cardurilor și a reușit să le fure datele personale. Printre cei lăsați fără bani se numără și diverși artiști din showbiz-ul autohton precum cântărețul Gabriel Dorobanțu și actorul Adrian Nartea.

Gabriel Dorobanțu a fost în această dimineață chemat la DIICOT pentru a da declarații în acest caz și, la intrarea în sediul institușiei, a explicat reporterilor Digi24 ce i s-a întâmplat:

Gabriel Dorobanțu: Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut negație, banca mi-a restituit banii.

Reporter: Câți bani?

Gabriel Dorobanțu Nu o sumă foarte mare, dar erau banii mei.

Reporter: Cum s-a întâmplat?

Gabriel Dorobanțu: Nu știu, dumnealor trebuie să stabilească.

Reporter: Ați avut probleme, nu ați avut semnal?

Gabriel Dorobanțu: S-a întâmplat și lucrul ăsta. Mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump, am negat, am insistat că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta.

