Adina Alberts s-a infectat cu noul coronavirus: „Pentru mine a fost ca o răceală obişnuită”

Adina Alberts s-a infectat cu noul coronavirus în timpul campaniei de testare pentru COVID-19 pe care o are în derulare în mai multe orașe din țară.

Medicul a povestit despre întreaga experiență pe reţelele de socializare.

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfăşurat-o câteva săptămâni, am contractat şi eu “mult temutul” coronavirus nou. Pentru mine, infecţia cu SARS-CoV 2 a fost ca o răceală obişnuită. N-am tuşit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul şi ochii, am strănutat de sute de ori, am răguşit puţin şi mi-am pierdut preţ de vreo 5-6 zile, parţial gustul şi total mirosul. Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, şi simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tuşit deloc! Acum mă simt total refăcută şi vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest „COVID” a fost de fapt una dintre cele mai uşoare “răceli” pe care le-am avut vreodată”, a scris Adina Alberts, într-o postare, pe pagina sa de Facebook.

