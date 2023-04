ADDA, moment complicat la „Te cunosc de undeva!”: „Pe mine m-a antrenat și soțul acasă”

Transformările spectaculoase continuă la Te cunosc de undeva! și în Sâmbăta Mare. ADDA şi Radu Bucălae au de înfruntat o situație neprevăzută. De această dată, cei doi trebuie să își pună imaginația la bătaie, dar și forța fizică.

Momente artistice de excepţie, dar şi multe faze amuzante, ale căror protagonişti sunt cele 8 cupluri de vedete concurente, toate astea se văd în show-ul transformărilor.

ADDA: „Roata mea e un triunghi, pe care îl arăt când intru în scenă așa!”

Ironia ruletei au simţit-o din plin şi ADDA şi Radu Bucălae, care nu au reușit să afle melodia și personajul pe care îl au de înfruntat până la antrenamente. Şi nu degeaba a fost atât de aşteptat momentul, căci le-a pregătit o transformare cu totul şi cu totul specială – OPUS – „Live is life”. Nu doar faptul că au aflat târziu piesa, ci şi coregrafia le-a dat mari bătăi de cap celor doi artişti, care s-au văzut nevoiţi să înveţe să facă roata pentru a putea performa pe scena transforming show-ului de la Antena 1.

„Roata mea e un triunghi, pe care îl arăt când intru în scenă așa!”, a glumit ADDA, care le-a mărturisit juraţilor că deşi şi-a dat tot interesul ca să reuşească să execute corect elementul acrobatic, nu a reuşit. „Pe mine m-a antrenat și soțul meu acasă… M-a antrenat și nepoțelul meu de cinci ani și tot n-a ieșit. M-au antrenat și mama, și soacra mea, nu se poate!”.

Cum s-au descurcat ADDA şi Radu, dar şi colegii lor cu transformările din cea de-a treia gală Te cunosc de undeva!, vom putea afla urmărind show-ul sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

ADDA duce o luptă cu boala

ADDA urmează mai multe tratamente după ce a fost diagnosticată cu Borelioză și Bartonella. Artista a crezut timp de mai bine de doi ani că suferă de dermografism. Când a aflat de boală, Adda a crezut că a luat-o de la înțepătura insectelor purtătoare de bacterii Borrelia, dar abia după mai multe analize amănunțite, medicii i-au spus că afecțiunea este moștenită de la mama ei.



„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit. Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mănâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci”, a povestit Adda, pentru Playtech.ro.

Foto: Pr, Facebook