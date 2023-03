„Verificați-vă copiii în fiecare zi!” Adda, apel disperat pentru părinți. Ce a găsit artista în propriul pat

Adda a făcut o postare în mediul online cu care și-a îngrijorat fanii.

Artista, în vârstă de 31 de ani, a găsit în patul ei o căpușă. Ea crede că a fost adusă în casă de câinii familiei care, deși au protecție împotriva acestor insecte, le pot purta dintr-un loc în altul, fără ca ei să fie afectați.

Adda s-a speriat știind că aceste mici creaturi pot fi purtătoare de bacterii periculoase precum Borreila, care duc la apariția bolilor. Cântăreața este și ea diagnosticată cu boala Lyme, dar afecțiunea ei este genetică, nu a apărut din cauza înțepăturii insectelor.

Adda a transmis un mesaj în mediul online în care a spus că își va verifica toată casa după ce găsit căpușa în pat, pentru a se asigura că nu mai sunt și altele.

„Am vrut să fac postare despre asta când începea teoretic sezonul lor. Dar având în vedere cât de schimbătoare e vremea. Deci tocmai am găsit o căpușa în pat. La o oră după ce am scos câinii afară. Câinii au protecție. Teoretic nu are cum să-i muște, dar se poate plimbă pe ei.

Se poate plimba peste tot. Urcă și gardul, e groasă. Asta părea nemâncată. O să verific toată casa. Fiecare mm. Ideea e că, eu nu am cum să mai pățesc nimic pentru că deja am Lyme, dar e foarte periculos pentru ceilalți”, a transmis Adda pe Instagram.

Artista le recomandă tuturor să-și verifice locuințele, dar și copiii de căpușe și să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a împiedica aceste insete să ajungă în casă. În plus, Adda a dat și câteva sfaturi cu privire la ce ar trebui să facă persoanele care sunt mușcate de căpușe.

„Stropiți curțile!!! Verificați-vă copiii în fiecare zi! Inclusiv în cap, că acolo le place să se înfigă! Dacă aveți animale de companie verificați-le zilnic. Dacă aveți ghinion și va muscă. Nu o scoateți singuri!!!!! Mergeți la spital să o scoată!!!! Vie!!!! Și duceți căpușa la analize la laboratoare, acolo unde se fac analize pe căpușe vii, să vedeți dacă e purtătoare.

Dacă luați antibiotic, la 3 săptămâni/ 4 săptămâni de la ultima doză de antibiotic. Faceți RN- AT BORRELIA, sau BORRELIA TEST DE CONFIRMARE METODĂ LINE BLOT sau WESTERNBLOT IGG IGM” – a adăugat Adda.

Cum a aflat Adda că s-a îmbolnavit de Borelioză

Până să afle că suferă de Borelioză și Bartonella, artista a fost diagnosticată greșit timp de mai bine de doi ani cu dermografism. Când a aflat de boală, Adda a crezut că a luat-o de la înțepătura insectelor purtătoare de bacterii Borrelia, dar abia după mai multe analize amănunțite, medicii i-au spus că afecțiunea este moștenită de la mama ei.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.

Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mănâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci” – a povestit Adda, pentru playtech.ro.

